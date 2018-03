Festival Présences 2018 : ICTUS. Désinences pour pianos augmentés

Concert donné le 11 février 2018 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences.

György Ligeti (1923-2006)

Monument – Selbstportrait - Bewegung pour deux pianos :

Ensemble Ictus

Jean-Luc Plouvier, piano

Jean-Luc Fafchamps, piano

Frédéric Verrières (1968)

Eveningharmony (Like Debussy has neverheardit)

pour piano et trois assistants

Ensemble Ictus

Wilhem Latchoumia, piano

Jean-Luc Plouvier, piano

Jean-Luc Fafchamps, piano

Kaja Farsky, percussions

Quentin Meurisse, réalisation informatique musicale

Wolfgang Mitterer (1958)

Restless pour deux pianos et électronique

Ensemble Ictus

Jean-Luc Plouvier, piano

Jean-Luc Fafchamps, piano

Michaël Levinas (1949)

Les Désinences – Duo pour piano et claviers MIDI

Ensemble Ictus

Jean-Luc Plouvier, piano, claviers

Jean-Luc Fafchamps, piano

Ensemble Ictus :

Jean-Luc Fafchamps, Wilhem Latchoumia et Jean-Luc Plouvier pianos et claviers électroniques

Carlo Laurenzi réalisation informatique musicale Ircam

Sylvain Cadars régie informatique musicale

Kaja Farszky percussion accessoiriste

► ♪ Après - Concert ♪

▬ invitée / Isabella Vasilotta

Compositrice et musicologue italienne, directrice artistique du Concours International de Piano XXe d'Orléans , ainsi que du Concours junior « Brin d'Herbe ».

Concours international de piano d’Orléans

Le concert des finalistes aura lieu le lundi 26 mars 2018, à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord (20h30).

Les 3 finalistes sont :

Maroussia Gentet (France)

Hyeonjun Jo (Corée du Sud)

Miharu Ogura (Japon)

► Programme

Magnus Lindberg (né en 1958)

Etude n° 2

Ralph van Raat, piano

Naxos 8570542

, © Naxos 8570542

Maurice Ohana (1913-1992)

24 Préludes – n° 8 : Un peu hésitant et peu à peu plus vite

Prodromos Symeonidis, piano

Telos Music Records TLS090

, © Telos Music Records TLS090

Franco Donatoni (1927-2000)

Rima 1 pour piano

Maria Isabella De Carli, piano

Stradivarius STR33627

, © Stradivarius STR33627

Paul Dukas (1865-1935)

Sonate en mi bémol mineur – III. Scherzo : vivement avec légèreté

Françoise Thinat, piano

Arion 30 A 122

, © Arion 30 A 122

Hector Parra (né en 1976)

Una pregunta

Takuya Otaki, piano

Document privé