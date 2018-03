Hommage à Django Reinhardt et Didier Lockwood par The Amazing Keystone Big Band en direct de Pleyel

Concert diffusé en direct de la Salle Pleyel, à Paris

SET 1

- Djangology (Stochelo Rosenberg / Fred Nardin)

- Troublant Boléro (Romane / Mathias Levy)

- Tears (Rocky Gresset / Felicien Bouchot / Marian Badoï)

- Rythme Futur (Eric Prost / Stéphane Guillaume)

- In a Sentimental Mood duo (David Enhco / Thomas Enhco)

- Anouman (Bastien Ballaz)

- Belleville (Stochelo Rosenberg / Pierre Desassis / Rocky Gresset / Aloïs Benoit)

SET 2

- Flèche d’Or (Thibaut François / Jon Boutellier)

- Manoir de mes rêves (Stochelo Rosenberg)

- Place de Brouckère (Mathias Levy / Stéphane Guillaume / Romane)

- Indifférence (Marian Badoï / Patrick Maradan)

- Cavalerie (Thierry Seneau)

- Impromptu-Mike-Babik (Kenny Jeanney / Fred Nardin / Romain Sarron / Rocky Gresset)

- Nuages (David Enhco / Thomas Enhco)

- Minor Swing (Mathias Levy / Stochelo Rosenberg / Marian Badoï / Thomas Enhco / Romane)

► BIS

- The Kid (Stéphane Guillaume / Rocky Gresset)

The Amazing Keystone Big Band :

Direction artistique : Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco

Aux trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco

Aux trombones : Loïc Bachevillier, Bastien Ballaz, Aloïs Benoit et Sylvain Thomas

Aux saxophones : Kenny Jeanney, Pierre Desassis, Jon Boutellier, Eric Prost et Ghyslain Regard

Section rythmique : Fred Nardin (piano), Thibaut François (guitare), Patrick Maradan (contrebasse) et Romain Sarron (batterie)

Invités:

Stochelo Rosenberg (guitare)

Rocky Gresset (guitare)

Marian Badoï (accordéon)

Thomas Enhco (piano / violon)

Stéphane Guillaume (saxophone)

Romane (guitare)

Mathias Levy (violon)