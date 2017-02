Festival Présences 2017 : Henry Purcell, Kaija Saariaho inspirés par Shakespeare !

Concert en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2017, "Kaija Saariaho, un portrait".

Présentation : Dominique Boutel

Programme du concert

Kaija Saariaho (1952 - )

The Tempest Songbook (1992 - 2004)

version pour instruments anciens

(Création française, version intégrale)

Bosun´s Cheer

Mirandan´s Lament

Caliban´s Dream

Ariel´s Hail

Prospero´s vision

Ferdinand´s Comfort

Henry Purcell (1659 - 1695)

The Tempest Z 631 (1695)

Tempest Ouverture

Dance of Winds

Dry those eyes

Dance of Devils

The sailor´s dance

Chacony in G minor

Great Neptune

Fantasia

Halcyon Days

See, see the heavens smile

No stars again shall hurt you