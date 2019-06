Henry Purcell et Michael Tippett par l'Orchestre National de France dirigé par Mirga Gražinytė-Tyla

Avant-concert

Michael Tippett

Vivace, Concerto pour piano et orchestre

Steven Osborne (piano)

Orchestre symphonique de la BBC d'Ecosse

Martyn Brabbins (direction)

Hyperion 2007

Invitée #1 : Dame Felicity Palmer (mezzo-soprano)

Dame Felicity Palmer arbore une carrière sur plus de quatre décennies, dans les premiers temps en tant que soprano en concert, puis dans les années 1980 en tant que mezzo-soprano à l'opéra. Ses premières représentations comprenaient une large variété de répertoires partant de la musique baroque et allant jusqu'à des œuvres plus contemporaines avec le London Sinfonietta et David Atheron et une collaboration avec Pierre Boulez, avec lequel elle a enregistré et tourné les Poèmes pour Mi de Messiaen avec le BBC Symphony Orchestra. Elle a d'ailleurs rencontré le compositeur plus tard lors de la représentation de cette même pièce avec le Los Angeles Philharmonic dirigé par Zubin Mehta. Parmi ses récentes prestations, on compte le rôle de Genevieve dans Pelléas et Mélisande avec le Los Angeles Philharmonic orchestra et le Philharmonia orchestra dirigés par Esa-Pekka Salonen ou encore Klytämnestra dans Elektra avec Seymon Bychkov aux BBC Proms.

Richard Strauss

"Ich habe keine guten Nächte" (Je ne dors pas bien la nuit), Elektra

Felicity Palmer (mezzo-soprano, Clytemnestre)

Orchestre symphonique WDR de Cologne

Semyon Bychkov (direction)

PROFIL 2005

Invitée #2 : Mary-Elizabeth Williams (soprano)

Mary-Elizabeth Williams est originaire de Philadelphie. Sa carrière l'a emmené partout dans le monde. Peu de temps après avoir obtenu un baccalauréat en littérature anglaise au Luther College, dans l’Iowa, elle a décroché son premier rôle dans Showboat à Broadway. En se produisant, elle rencontre Constance Haas, professeur de chant avec qui elle continue d'étudier. Elle commence sa carrière d'opéra après avoir obtenu des rôles à l'Opéra National de Seattle et à l'Opéra National de Paris. Elle est désormais reconnue pour des rôles comme Abigaille (Nabucco), Lady Macbeth dans Macbeth et Norma. Elle est régulièrement invitée au Seattle Opera, au Welsh National Opera et au Theatre St. Gallen (Suisse). En 2020, elle fera ses débuts dans des rôles principaux avec le Cincinnati Opera, le Theater an der Wien et le Lyric Opera de Chicago.

Giuseppe Verdi

Air "Morrò, ma prima in grazia", Un Bal masqué

Mary Elizabeth Williams (soprano, Amelia)

Orchestre de l'Opéra d'Eccose

Carlo Rizzi (direction)

Enr. BBC Radio 3 du 15 juin 2019

Invité #3 : Matthew Brook (baryton-basse)

Matthew Brook est l'un des chanteurs basse/baryton les plus appréciés de sa génération. Le chanteur d'opéra a su développer une réputation internationale grâce à ses interprétations de Bach et Handel. Ouvert au classique comme au répertoire contemporain, Matthew Brook chante les plus grands compositeurs, à l'instar de Weber, Bizet, Ralph Vaughan Williams et Monteverdi.

En tant que soliste, Matthew Brook a travaillé avec Sir John Eliot Gardiner et Richard Hickox, et a accompagné des orchestres tels que les Philharmonia et London Symphony Orchestra.

Johann Sebastian Bach

Quoniam tu solus sanctus et Cum Sancto Spiritu

Matthew Brook (basse)

Dunedin Consort (Susan Hamilton, Cecilia Osmond, Margot Oitzinger, Thomas Hobbs et Matthew Brook)

John Butt (direction)

LINN RECORDS 2010

Concert

Henry Purcell

Funeral Music For Queen Mary

Michael Tippett

A Child Of Our Time

Mary-Elizabeth Williams soprano

Dame Felicity Palmer mezzo-soprano

Joshua Stewart ténor

Matthew Brook baryton basse

Chœur de Radio France

Edward Caswell chef de chœur

Orchestre National de France

Mirga Gražinytė-Tyla direction

