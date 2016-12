Guillaume Dufay en Italie avec l'ensemble Graindelavoix

Le nomadisme de Guillaume Dufay au sein des plus grandes cours (de Cambrai à Florence, en passant par Rome, Rimini, Pesaro, Naples ou Chambéry) lui a permis de rencontrer les plus grands artistes, les hommes les plus puissants, et surtout des cultures esthétiques plus hybrides que ce qu’on l’imagine. Les nombreuses connexions des cités italiennes avec le monde de la liturgie orthodoxe et ses grands centres, permettent aujourd’hui à l'ensemble vocal Graindelavoix de relire différemment les bijoux contrapuntiques du compositeur en les replaçant dans un contexte géo-politique et esthétique plus ouvert. Un an après le programme des Vêpres chypriotes autour des motets de Jean Hanelle, Björn Schmelzer approfondit encore sa recherche des affects, de la musicalité plus que de la structure et de tout ce qui conduit au formidable pouvoir expressif de cette polyphonie.

Texte issu du site de l'Abbaye de Royaumont

« Depuis plus de dix ans, [Björn Schmelzer] encourage une forme de révolution dadaïste hors norme. La force de ses propositions vient pour beaucoup de la sculpture d’une matière sonore aux reliefs et aux volumes de cathédrales célestes. Cette expérience nouvelle de l’audition remet en cause la représentation même du gothique musical tel qu’elle a été façonnée depuis une cinquantaine d’années. » Edouard Fouré Caul-Futy

► Björn Schmelzer a étudié l’anthropologie et la musicologie. Il est directeur artistique de Graindelavoix, un ensemble hybride qui aborde d’anciens répertoires sous une perspective anachronique et suit les lignes de rupture du temps et de l’espace en vue de réinventer l’histoire des sons.

Schmelzer est spécialisé dans les répertoires vocaux et les pratiques en matière de performance, sur lesquels il s’est surtout penché dans le monde méditerranéen, dans le Sud de l’Italie, en Sardaigne, en Sicile, en Espagne, au Portugal et au Maroc. Il s’est également intéressé à diverses traditions vocales issues du Moyen-Âge et à leur développement au fil d’époques ultérieures. Parallèlement à ses activités de directeur artistique, il réalise également des films de fiction ainsi que des documentaires, souvent en relation avec les projets de Graindelavoix.

Biographie issue du site de l'Abbaye aux Dames.

► Site internet de l'ensemble Graindelavoix

Prochain concert français de l'ensemble : les 3 et 4 avril 2017, lecture-performance à l'Abbaye de Royaumont.

Programme du concert

Guillaume Dufay (vers 1401 - 1474)

Vasilissa ergo gaude (Princesse, réjouis-toi donc)

Vergene bella che di sol vestita (O Vierge belle, qui vêtue de soleil)

Flos florum (Fleur des fleurs)

O sancte sebastiane (Ô Saint Sébastien)

Gaude Virgo, mater Christi (Réjouissez-vous, ô Vierge, Mère du Christ)

Inclita stella maris (Étoile célèbre de la mer)

Quel fronte signorile (Ce noble front)

Balsamus et munda cera (La baume, la cire pure)

Nuper Rosarum flores (Les roses en fleurs)

Salve, flos Tuscae gentis (Salut, Florence, fleur du pays de Toscane)

Lamentation Sanctae Matris ecclesiae Constantinopolitanae (Lamentation de notre Sainte Mère l’Eglise de Constantinople)

Graindelavoix ensemble vocal

Björn Schmelzer, direction musicale

avec Marius Peterson, Razek-François Bitar, Adrian Sirbu,

Anne-Katrijn Olsen, Arnout Malfliet, Bart Meynckens

La Messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut par l'ensemble Graindelavoix, Pologne, 2014 :

Simeron ghennate ek Parthenou par l'ensemble Graindelavoix à l'occasion de la journée spéciale sur France Musique en octobre 2015 :

Après-concert

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso no 2 en do mineur

Ensemble Europa Galante dir. par Fabio Biondi

Domenico Scarlatti

Sonate K. 1 en ré min. et Sonate K. 380 en mi Maj.

Scott Ross, clavecin

Charles Avison

Concerto no 11 en Sol Maj. écrits à partir de deux Livres de Leçons pour le clavecin de Domenico Scarlatti

Concerto Köln

Jean-Sébastien Bach

Toccata BWV 911 en do min.

Blandine Rannou, clavecin

Domenico Scarlatti / Tedi Papavrami

Transcription de Sonate pour Clavier

Tedi Papavrami, violon