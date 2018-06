Grande soirée d’anniversaire du mythique label Harmonia Mundi en compagnie de nombreux musiciens

Concert donné le 29 mai 2018 au Studio 105 de la Maison de la Radio

Programmation musicale de la soirée

Sébastien Le Camus

Laissez durer la nuit

Marc Mauillon, baryton

Mathilde Vialle, viole

Diego Salamanca, théorbe

Bertrand de Bacilly

J’ai méprisé ta saincte loy

Marc Mauillon, baryton

Mathilde Vialle, viole

Diego Salamanca, théorbe

Michel Lambert

1ère Leçon de Ténèbres du Jeudi saint

Marc Mauillon, baryton

Marouan Mankar-Bennis, clavecin

Paul Hindemith

Sonate pour harpe

I. Mäßig schnell

Anaïs Gaudemard, harpe

Gabriel Fauré

Impromptu Op. 86

Anaïs Gaudemard, harpe

Henry Purcell

When Orpheus Sang

Lucile Richardot, mezzo-soprano

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, dir.

William Webb

Powerful Morpheus, let thy charms

Lucile Richardot, mezzo-soprano

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, dir.

Marc-Antoine Charpentier

La Descente d’Orphée aux Enfers (extraits)

Caroline Weynants, dessus (Eurydice)

David Tricou, haute-contre (Orphée)

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, dir.

Claude Debussy

Préludes, Livre I : La cathédrale engloutie

Préludes, Livre II : Feux d'artifice

Alain Planès, piano

Serge Rachmaninov

Vocalise

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Pascal Amoyel, piano

Dmitri Chostakovitch

Sonate pour violoncelle et piano en Ré mineur Op. 40

II. Allegro

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Pascal Amoyel, piano

Jean-Marie Leclair

Sonate Op. 2 n°1 pour traverso et basse continue en mi mineur

Bertrand Cuiller, clavecin

Jocelyn Daubigney, flûte

Isabelle Saint-Yves, viole de gambe

Jean-Sebastien Bach

Sonate pour flûte et clavecin

Bertrand Cuiller, clavecin

Jocelyn Daubigney, flûte

Herman Hupfeld

_As Time Goes By (_extrait du film Casablanca)

Lucile Richardot, mezzo

Marc Mauillon, baryton

Christian Girardin, piano