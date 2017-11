Grand récital d'orgue : Michel Bouvard à la Maison de la Radio

♪ Programme du concert

Concert donné le 27 février 2017 à 20h00 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Jean Sébastien Bach (1685 - 1750)

Prélude et Fugue pour orgue en la mineur BWV 543

Messe en si mineur BWV 232 (extrait) : Crucifixus

(transcription pour orgue à trois mains par Michel Bouvard, avec la participation de Johannes Skoog)

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

Prélude et fugue pour piano en mi mineur op 35 n°1 (1827 - 1836)

(transcription pour orgue de Michel Bouvard)

Johannes Brahms (1833 - 1897)

Prélude de choral op 122 n°4 "Herzlich tut mich erfreuen" (1896)

pour orgue, précédé par une improvisation

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

Variations sérieuses en ré mineur op 54 (1841)

pour piano (transcription pour orgue de Reitze Smits)

Marcel Dupré (1986 - 1971)

Cortège et Litanie op 19 n°2 (1921)

Version pour orgue

Maurice Duruflé (1902 - 1986)

Suite op 5 (extrait) : 1. Prélude (1933)

pour orgue

Jehan Alain (1911 - 1940)

Litanies AWV 100 JA 119 (1937)

pour orgue

Maurice Duruflé (1902 - 1986

Prélude et fugue sur le nom d'Alain op 7 (1942)

pour orgue

Bis :

Jean Sébastien Bach (1685 - 1750)

2 chorals pour orgue

Jean Bouvard (1905 - 1996)

Noël (thème et variations) pour orgue

Michel Bouvard : Orgue

L’orgue :

Facteur d'orgue : S. A Grenzig - Gerhard Grenzing

12 mètres de large / 30 tonnes / 88 jeux répartis sur 4 claviers et un pédalier 5000 tuyaux (de 8 cm à 8 m !)

Après-concert

Maurice Duruflé (1902 – 1986)

Requiem op. 9

Version pour mezzo-soprano solo, chœur mixte et orgue

Extraits : Agnus Dei - Lux Aeterna - Libera me - In Paradisum

Chœur de chambre et ensemble vocal les Eléments

Michel Bouvard, orgue

Joël Suhubiette, direction

HORTUS 18

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759)

Concerto pour orgue op. 4 n°4 en fa majeur HWV 292

Michel Chapuis, orgue

Orchestre de Chambre du Marais

Pascal Vigneron, direction

DQM 6986