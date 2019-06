Grand concert national du Festival École en choeur 2019

Concert donné le 11 juin 2019 à 20:00 à l'Auditorium de Radio France - Maison de la radio à Paris.

Programme du concert

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes : Forêt paisibles (Chœur des sauvages)

Henri Purcell

King Arthur : Cold Song

Gottfried-Heinrich Stöelzel

Diomède ou l'innocence triomphante : Bist Du Bei Mir

Marin Marais

Alcyone : Les amants malheureux

Isabelle Aboulker

Myla et l'Arbre-Bateau

Pink Floyd

Wish you were here

Queen

A night at the opera : Bohemian Rhapsody

Meredith Monk

Other worlds revealed

John Lennon / Paul McCartney

Blackbird

Veljo Tormis

Filez fol été

Javier Busto

Nerea Izango Zen

Mykola Dmytrovych Leontovych

Shchedryk

Paul Misraki / André Hornez

Qu'est-ce qu'on attend

Serge Gainsbourg

Le poinçonneur des Lilas

Charles Trenet

Y'a de la Joie

Claude Nougaro / Dave Brubeck

Bidonville : A bout de souffle

Jacques Offenbach

La Vie Parisienne : Choeur des voyageurs

Tromb Al Cazar : Trio du jambon

La chanson de Fortunio

Orphée aux enfers : Galop infernal

Les Contes d'Hoffmann : Barcarolle

Ludwig van Beethoven

Hymne européen (arrangement sur l'Ode à la Joie)

Chefs de chœur :

Géraldine Jasinski

Claire Cossart

Jean-Patrick Perate

Nathalie Valsy

Isabelle Cornu

Emmanuel Trombowsky

Loïc Pierre

Scott Prouty

Sofi Jeannin