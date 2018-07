Lessons in Love and Violence de George Benjamin

►Concert donné le 15 mai 2018 au Royal Opera House - Covent Garden de Londres

George Benjamin, Lessons in Love and Violence

Opéra en deux parties et sept scènes sur un livret de Martin Crimp

Stéphane Degout, Le Roi (baryton)

Barbara Hannigan, Isabel, sa femme (soprano)

Gulya Orendt, Gaveston, amant du Roi / un étranger (baryton)

Peter Hoare, Mortimer, conseiller militaire (ténor)

Samuel Boden, le fils du Roi, plus tard jeune Roi (ténor)

Ocean Barrington-Cook, la fille du Roi (actrice)

Jennifer France, Témoin 1, Femme 1 (soprano)

Krisztina Szabo, Témoin 2, Femme 2 (mezzo-soprano)

Andri Björn Robertson, Témoin 3, un fou (baryton-basse

Orchestra of the Royal Opera House

George Benjamin, direction