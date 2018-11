1ère édition du Festival La Dolce Volta avec Geoffroy Couteau et le Quatuor Hermès

En direct de la salle Gaveau pour le concert de 20h présenté par Odile Sambe de Ricaud dans le cadre du festival « La Dolce Volta ».

Concert

Claude Debussy (1862 - 1918)

Quatuor à cordes en sol mineur op. 10 L 85 Animé et très décidé Scherzo - Assez vif et bien rythmé Andantino, doucement expressif Très modéré - Très mouvementé - Très animé

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Sonate pour piano n°32 en ut mineur op. 111 (1821-22)

I : Maestoso – Allegro con brio ed appassionato II : Arietta – Adagio molto, semplice e cantabile

Johannes Brahms (1833 - 1897)

Quintette avec piano en fa mineur op. 34

Allegro non troppo Andante, un poco Adagio Scherzo : Allegro Finale : Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto, non troppo



Quatuor Hermès

Omer Bouchez & Elise Liu, violons

Yung-Hsin Lou Chang, alto – Anthony Kondo, violoncelle

Geoffroy Couteau, piano