Genesis par l'EIC à la Philharmonie de Paris : 7 créations mondiales de 7 oeuvres sur les 7 jours de la Création

Concert donné le 30 mars 2017 à la Salle des Concerts de la Philharmonie, à Paris.

Créations mondiales de 7 œuvres pour ensemble sur les 7 jours de la Création selon la Genèse.

1er JOUR :

Chaya Czernowin

On the Face of the Deep, pour ensemble

2ème JOUR :

Marko Nikodijevic

dies secundus, pour ensemble

3ème JOUR :

Franck Bedrossian

Vayehi erev vayehi boker, pour ensemble

4ème JOUR :

Anna Thorvaldsdottir

Illumine, pour octuor à cordes

5ème JOUR :

Joan Magrané Figuera

Marines i boscatges, pour ensemble de quatorze instruments

6ème JOUR :

Stefano Gervasoni

Eufaunique, pour ensemble

7ème JOUR :

Mark Andre

riss 1, pour ensemble

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Commandes de l’Ensemble intercontemporain avec le soutien de la Fondation pour la musique Ernst von Siemens.

Après-concert

♫ Henri Dutilleux (1916-2013)

Les Citations, diptyque pour hautbois, clavecin, contrebasse et percussion (1990-2010) – I. For Aldeburgh 85, Interlude, II. From Janequin to Jehan Alain

Nora Cismondi, hautbois

Mathieu Dupouy, clavecin

Axel Salles, contrebasse

Emmanuel Curt, percussion

Enr. 2016

Henri Dutilleux « Musique de chambre »

Label Hérisson LH15

♫ Philippe Hersant (né en 1948)

Songlines

Ensemble Zellig

Philippe Hersant « Songlines »

Megadisc Classics 634065 852320

♫ Thierry Escaich (né en 1965)

Concerto pour clarinette et orchestre – I. Andante

Paul Meyer, clarinette

Orchestre de l’Opéra National de Lyon

Alexandre Bloch, direction

Enr. 2016

Thierry Escaich « Baroque Song »

Sony Classical 88985430192

♫ Jean-Baptiste Robin (né en 1976)

Mechanic Fantasy for organ, timpani and strings

Jean-Baptiste Robin, orgue

Orchestre Régional de Normandie

Jean Deroyer, direction

Enr. 2015

Jean-Baptiste Robin « Fantaisie Mécanique »

Brilliant Classics 95479