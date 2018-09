Florian Noack à La Roque d'Anthéron

Concert donné le 6 août 2018 dans le parc du Château de Florans dans le cadre de la 38ème édition du Festival international de piano de la Roque d'Anthéron

♪ Programme du concert ♫

P. Grainger (1882-1961)

British Folk Songs, extraits

Molly on the Shore Knight the Sheperd’s daughter

J. Brahms (1833-1897) / F. Noack (1990-)

Deutsche Volkslieder WoO.33, extraits

All’ mein’ Gedanken / Dort in den Weiden steht ein Haus Gunhilde / Wie komm’ ich dann de Poots eren ?

S. Rachmaninov (1873-1943) / F. Noack (1990-)

Chant russe n°3 en la mineur opus 41

P. Komitas (1869-1935)

Deux Danses arméniennes : Yerangi et Shushiki

E. Grieg (1843-1907)

Danses paysannes norvégiennes opus 72, extraits

Haugelat (Hailling)

F. Schubert (1797-1828)

Douze Valses D. 145

J. Nin (1879-1949)

Danza iberica "Nuit de mai à Séville"

K. Szymanowski (1882-1937)

Trois Danses polonaises, extraits

Mazurka / Krakoviak

G. Martucci (1856-1909) / F. Noack (1990-)

Tarantelle opus 44 n°6

Bis 1 :Nikolaï Andreïevitch Rimski-Korsakov (1844 - 1908)

Shéhérazade op.35 (1880)

Bis 2 :Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 - 1893)

Le Lac des cygnes op.20a (1880)

Florian Noack : Arrangeur, Piano

en savoir plus émission Musique matin Stéphanie-Marie Degand au festival St Michel en Thiérache / Florian Noack propose un nouvel album autour de la Danse

♫Après - concert

Franz Von Suppé (1819 – 1895)

Ein Morgen Mittag und Abend in Wien (Matin, midi et soir à Vienne) : Ouverture Orchestre National Royal d'Ecosse

Neeme Jarvi, direction

CHANDOS

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

A London Symphony : Lento - allegro risoluto

Orchestre Philharmonique de Londres

Adrian Boult, direction

EMI

George Gershwin (1898-1937)

Rhapsody n°2 - pour piano et orchestre

Orchestre Symphonique de San Francisco

Michael Tilson-Thomas, piano et direction

SONY CLASSICAL

Jacques Ibert (1890-1962)

Paris - suite symphonique

Orchestre Symphonique de Montréal

Charles Dutoit

DECCA