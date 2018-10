Concert des finalistes du 13e Concours international de piano d’Orléans (2018)

Concerts donné le 26 mars 2018 au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris

concert

Pascal Dusapin ( né en 1955-)

Etude pour piano n°2

Hyeonjun Jo, piano

Heinz Holliger (né en 1939)

Partita III

Ivan Fedele (né en 1953-)

Etudes australes III : Cape Horn

Miharu Ogura, piano

Enrique Granandos (1867-1916)

Goyescas, Cuadro III, Escena 10 : El Amor y la Muerte

Hyenjun Jo, piano

Karol Szymanowski (1882-1937)

Masques op.34 : Shéhérazade

Maroussia Gentet, piano

Luciano Berio (1925-2003)

Six Encores 1. Brin

2. Leaf (Feuille)

3. Wasserklavier (Piano d'eau)

4. Erdenklavier (Piano de terre)

5. Luftklavier (Piano d'air)

6. Feuerklavier (Piano de feu)

Maroussia Gentet, piano

Héctor Parra (1976-)

Au coeur de l'oblique

Maroussia Gentet, piano

après-concert

Invitée

Isabella Vasilotta, compositrice et musicologue italienne, directrice artistique du Concours International de Piano d'Orléans, ainsi que du Concours junior « Brin d'Herbe »

Henri Dutilleux (1916-2013)

Sonate pour piano – 1. Allegro con moto

Maroussia Gentet, piano

Enr. 2016

Passavant PAS116238

, © Passavant PAS116238

Philippe Schoeller (né en 1957)

The eyes of the wind, concerto pour violoncelle et orchestre – II. Allegretto subito

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Alexander Briger, direction

Enr. 2008

Harmonia Mundi HMC 901973

, © Harmonia Mundi HMC 901973

Christian Mason (né en 1984)

Layers of Love (2015)

Klangforum Wien

Clark Rundell, direction

Col Legno WWE 1CD 40415