Festival Présences 2017 : avec l’ensemble Accroche Note

Concert en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2017, "Kaija Saariaho, un portrait".

Présentation : Arnaud Merlin

Programme du concert ♪♪

Jose Manuel Lopez Lopez (1956)

Homing (2016 - 2017)

(Commande d'Etat - Création mondiale)

Stefano Gervasoni (1962)

Ansioso quasi con gioia, pour clarinette basse (2015)

(Création française)

Daniel d'Adamo (1965)

Two English Poems by Borges (2010, rév. 2015)

1 - The useless dawn finds me

2 - What can I hold you with ?

Entracte

Giacinto Scelsi (1905-1988)

Quattri pezzi per orchestra - I

Tito Ceccherini, direction

Stradivarius STR 33803

Tristan Murail (né en 1947)

L’Esprit des dunes (extrait)

Ensemble Intercontemporain

David Robertson, direction

Enr. 1994

Adès 205 212

Concert (2 ème Partie)

Sanae Ishida (1979)

Poèmes enchaînés, pour voix et ensemble (2015)

(Commande d'Etat - Création mondiale

Mauro Lanza (1975 )

Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria (2016)

(Création française)

Tristan Murail (1947 )

La Vallée close, sur des sonnets de Pétrarque (2016)

(Commande Radio France / Accroche Note - Création mondiale)

Accroche Note : Ensemble instrumental

Françoise Kubler soprano

Anne-Cécile Cuniot flûte

Armand Angster clarinette

Guillaume Faraut violon

Laurent Camatte alto

Christophe Beau violoncelle

Jean-Daniel Hégé contrebasse

Geneviève Létang harpe

Emmanuel Séjourné percussion (Lanza) et direction (Lopez-Lopez, Ishida, Murail)

Sylvie Reynaert percussion

Anthony Millet accordéon

Wilhem Latchoumia piano

▼ Après - Concert (Sous réserve)

Kaija Saariaho (né en 1952)

Fleurs de neige

Meta4

Ondine ODE 1242-2