Festival Présences 2019 : Rihm, Brahms, Grätzer, Radulescu pour orgue par Louis-Noël Bestion de Camboulas

Concert donné le 17 février 2019 en l'Auditorium de la Maison de la Radio.

Programme du concert

Wolfgang Rihm (1952)

Fantasie 1 pour orgue

Johannes Brahms (1833-1897)

Choral extrait des 11 préludes de choral Op. Posth. 122 "Herzlich tut mich erfreuen " n° 4 "

Wolfgang Rihm

Fantasie 2 pour orgue

Johannes Brahms Choral extrait des 11 préludes de choral Op. Posth. 122 "O Gott du frommer Gott""n°7

Wolfgang Rihm

Fantasie 3 pour orgue

Carlos Grätzer (1956)

Relief pour orgue

Michael Radulescu (1943)

Ricercari : Organa

Anonyme

Buxheimer Codex (ou Robertsbridge Codex) : Estampie 1

Michael Radulescu

Ricercari : Versus

Wolfgang Rihm

Parusie pour orgue

Anonyme Buxheimer Codex (ou Robertsbridge Codex) : Estampie 2

Louis-Noël Bestion de Camboulas orgue

Après-concert (programmation à venir)

Invité : Marco Stroppa

Le nouveau festival annuel de l’Ircam à La Scala Paris, propose lors

de cette première édition 48 heures de voyage dans l’œuvre pour piano de Scriabine : « Intégrale »

Marco Stroppa (né en 1959)

Traiettoria – 1. Traiettoria… deviata…

Pierre-Laurent Aimard, piano

Marco Stroppa, projection sonore

« Computer Music Currents 10 »

Wergo WER 2030-2

, © WER 2030-2

Marco Stroppa (né en 1959)

Etudes (2016) – 1. Pour les « cinq sons », d’après Monsieur Claude Florent Boffard, piano

Enr. mars 2019 (Tours)

Document privé

Marco Stroppa (né en 1959)

Etudes (2016) – 2. Pour les tierces engourdies. Florent Boffard, piano

Enr. mars 2019 (Tours)

Document privé

Marco Stroppa (né en 1959)

Un Segno nello spazio – I. Ensemble KNM Berlin

« Space »

Wergo WER 73722

Marco Stroppa (né en 1959)

Come play with me (2016-18) – II. Play, III. With me Orchestre symphonique de la SWR

Pascal Rophé, direction

Enr. 2018 (Donaueschingen)

Document de la radio allemande SWR

Marco Stroppa (né en 1959)

Come play with me (2016-18) – V. Gun Orchestre symphonique de la SWR

Pascal Rophé, direction

Enr. 2018 (Donaueschingen)

Document de la radio allemande SWR