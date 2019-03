Festival Présences 2019 : Le collectif 33 1/3 et l'EIC interprètent Caron Darras, Maté Bella et Wolfgang Rihm

Concert donné le 16 février 2019 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2019 : Wolfgang Rihm, un portrait

Programme du Concert

Florent Caron Darras (1986 - )

Milan noir pour flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, piano, violon, alto, violoncelle Emmanuelle Ophèle, flûte et piccolo

Martin Adamek, clarinette et clarinette basse

Dimitri Vassilakis, piano

Jeanne-Marie Conquer, violon

John Stulz, alto

Eric-Maria Couturier, violoncelle

Ensemble Intercontemporain

Maté Bella

Hesperus, pour alto solo et ensemble Odile Auboin, alto

Ensemble Intercontemporain

Dylan Corlay, direction

Wolfgang Rihm (1952 - )

No More Masterpieces d’après le Concerto “Séraphin”

Ensemble Intercontemporain

Dylan Corlay, direction

Sous ce titre provocateur, inspiré par un chapitre du manifeste d’Antonin Artaud Le Théâtre et son Double, se cache une expérience interdisciplinaire aussi novatrice qu’insolite.

Ensemble Intercontemporain

Dylan Corlay : Direction

Odile Auboin, alto

33 1 / 3 Collective

Après-concert

Invitées : Martine Duverger et Nadia Ratsimandresy

Le réseau Futurs composés organise un mois pour la création musicale chaque année Bien Entendu !

, © -Futurs Composés 2019

Nadia Ratsimandresy

Chinook (2016) Remix 2019 par Wotan Klang (alias Nicolas Thirion)

Document privé

Raphaèle Biston (née en 1975)

Frontières pour soprano, mezzo-soprano et guitare électrique Anne-Emmanuelle Davy, soprano

Caroline Gesret, mezzo-soprano

Xavier Saïki, guitare électrique

Enr. 28 octobre 2018 (Rencontres contemporaines, Chénereilles, Haute-Loire)

Sylvaine Hélary

Episodes Sylvaine Hélary, flûtes

Hugues Mayot, saxophone ténor, clarinette

Antonin Rayon, piano, Moog

Sylvain Lemêtre, vibraphone, percussions

Clean Feed C559CD

Victor Ibarra (né en 1978)

De nadie es su casa la tierra Vincent Lhermet, accordéon

CD Tempus Clasico (à paraître en septembre 2019)