Festival Présences 2018 : D’(Tourner) avec les œuvres de Abrahamsen, Escaich, David et Leroux

Le concert 1ère partie

Bastien David

AVEC (commande Radio France – création mondiale), pour flûte, clarinette, cor, violon, alto et violoncelle

Thierry Escaich

Trio américain pour clarinette, alto et piano

Entracte

Avec le chef d'orchestre Laurent Cuniot

Avec la soprano Raphaële Kennedy

Le concert 2ème partie

Hans Abrahamsen

Two Inger Christensen Songs (création française), pour soprano, flûte, clarinette, percussions, piano, violon, alto et violoncelle

Jeg ser de lette skyer (extrait du recueil de poèmes Det)

Se den vandklare kilde (extrait du recueil de poèmes Alfabet)

Philippe Leroux

D’(Tourner) pour percussion solo et ensemble (création française), pour percussions solo et flûte, hautbois, clarinette, cor, piano, percussions, deux violons, alto et violoncelle

Raphaële Kennedy, soprano

Florent Jodelet, percussion

Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

