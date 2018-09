Festival Musica : Counter phrases

Présentation de ► Jean-Baptiste Urbain◄

Counter Phrases est une re-création du projet monté en 2003 par le compositeur et vidéaste Thierry De Mey et la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker. Elle est interprétée ici, en alternance, par les musiciens de TM+ et de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, et ceux de Ballaké Sissoko.

Coproduction TM+ / Orchestre symphonique de Mulhouse / Maison de la musique de Nanterre en partenariat avec l’Arsenal / Cité musicale-Metz () en co-réalisation avec Le Point d’Eau, Ostwald

♫ Programme du concert

Robin De Raaf

Orphic Descent

Ballaké Sissoko (1967 - )

Counter Phrases In Silence

Jonathan Harvey (1939 - 2012)

Moving Trees

Luca Francesconi (1956 - )

Controcanto

Ballaké Sissoko (1967 - )

Controcanto

Thierry De Mey

Water

Ballaké Sissoko (1967 - )

Floral Fairy Heysel

Fausto Romitelli (1963 - 2004)

Green, Yellow and Blue

Steve Reich (1936 - )

Dance Patterns

Ballaké Sissoko (1967 - )

Dance Patterns

Ensemble TM +

Sylvia Vadimova : Mezzo-soprano

Jean-Pierre Arnaud : Hautbois

Gilles Burgos : Flûte

Anne-Cécile Cuniot : Flûte

Nicolas Fargeix : Clarinette

Frank Scalisi : Clarinette

Yannick Mariller : Basson

Eric Du Fay : Cor

André Feydy : Trompette

Olivier Devaure : Trombone

Anne Ricquebourg : Harpe

Florent Jodelet : Percussions

Gianny Pizzolato : Percussions

Julien Le Pape : Piano

Noémie Schindler : Violon

Maud Lovett : Violon

David Simpson : Violoncelle

Florian Lauridon : Violoncelle

Philippe Noharet : Contrebasse

Laurène Durantel : Contrebasse

Orchestre Symphonique de Mulhouse

Laurent Cuniot : Direction

Ballaké Sissoko : Kora (harpe luth)

Fassery Diabaté : Balafon (xylophone)

Oumar Niang : Guitare