Grand soir Free Style par l'Ensemble intercontemporain et Ilan Volkov à la Philharmonie de Paris

Concert donné le 18 janvier 2019 dans la Salle des concerts de la Cité de la musique à Paris (221 rue Jean-Jaurès 5019 Paris).

Programme du concert

George E. Lewis

Emergent pour flûte et dispositif électronique

The Will To Adorn pour ensemble de chambre

Tyshawn Sorey (1980 -)

Sentimental Shards pour ensemble

Roscoe Mitchell (1940 -)

Useful News pour ensemble

Johannes Boris Borowski (1979 -)

Mappe

Ensemble intercontemporain Ilan Volkov, direction

Emmanuelle Ophèle, flûte

Damon Holzborn, réalisation informatique musicale

, © James Mollison / Maestro Arts

Après- Concert

invités :

Eddie Ladoire et Antoine Berland

Eddie Ladoire (né en 1975)

Intimité n° 7 – Ho Chi Minh Ville (extrait)

Document du compositeur

Antoine Berland

Timothée (extrait)

Antoine Berland, double piano jouet

Denis Brély, basson

Orchestre de machines musicales de Denis Brély

Enr. janvier 2019 (Val de Reuil)

Document compositeur

Antoine Berland

Stéphane (extrait)

Orchestre de machines musicales de Denis Brély

Enr. novembre 2017 (Rouen)

Document compositeur

Antoine Berland

Lasso (extrait)

Orchestre de machines musicales de Denis Brély

Enr. novembre 2017 (Rouen)

Document compositeur

Antoine Berland

Walking (extrait)

Antoine Berland, orgue

Denis Brély, basson

Orchestre de machines musicales de Denis Brély

Enr. novembre 2017 (Rouen)

Document compositeur

Eddie Ladoire (né en 1975)

Intimité - Fruges (extrait)

Document du compositeur