Emmanuelle Haïm dirige l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Concert donné le 17 novembre 2017 au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles

Programme du concert

Henry Purcell

The Fairy Queen Z. 629, Suite

Jean Sébastien Bach

Suite n°3 en ré Majeur BWV 1068

Jean-Baptiste Pergolese

Stabat Mater

Laura Claycomb, soprano

Christophe Dumaux, contre-ténor

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Emmanuelle Haïm, dir.

Après-concert

Joseph Haydn

Variations pour pianoforte en Sol Maj sur Gott erhalte Franz den Kaiser HOB I : 430

Kristian Bezuidenhout, pianoforte

HARMONIA MUNDI 902273DI

Henry Purcell

Le Roi Arthur

First Music. Ouverture

Second Music. Air

Ouverture

Vox Luminis Dir. Lionel Meunier

ALPHA (ET MBM) @ 239141

Henry Purcell

Le Roi Arthur

What power art thou

Sebastien Myrus, basse

ALPHA (ET MBM) @ 239141

Henry Purcell

Le Roi Arthur

Song tune. Your Hay it is Mow'd

Olivier Berten, ténor

Vox Luminis

Dir. Lionel Meunier

ALPHA (ET MBM) @ 239141

