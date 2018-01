Concert hommage à Elliott Carter en direct de la Cité de la Musique

║ Avant -Concert

Arnold Schönberg (1874-1951)

Friede auf Erden op. 13 pour chœur mixte et orchestre

Ensemble Intercontemporain

Chœur Accentus

Laurence Equilbey, direction

Naïve V 5008

Steve Reich (né en 1936)

WTC 9/11 – III.

Ensemble Intercontemporain

Enr. 2014

Alpha 274

Participant → Olivier Leymarie, direction générale de l’Ensemble Intercontemporain (EIC).

♪ Programme du concert

Elliott Carter

Huit Etudes et une Fantaisie, pour flûte, hautbois, clarinette et basson

Sophie Cherrier, flûte

Didier Pateau, hautbois

Jérôme Comte, clarinette

Paul Riveaux, basson

Retracing II, pour cor

Jens McManama, cor

Figment V, pour marimba

Gilles Durot, marimba

Retracing, pour basson

Paul Riveaux, basson

Scrivo in vento, pour flûte

Sophie Cherrier, flûte

Steep Steps, pour clarinette basse

Jérôme Comte, clarinette basse

Esprit rude/Esprit doux II, pour flûte, clarinette et marimba

Sophie Cherrier, flûte

Jérôme Comte, clarinette

Gilles Durot, marimba

HBHH, pour hautbois

Didier Pateau, hautbois

Nine by Five, pour quintette à vent

Sophie Cherrier, flûte

Jérôme Comte, clarinette

Jens McManama, cor

Didier Pateau, hautbois

Paul Riveaux, basson

► Entretien avec Sophie Cherrier et Paul Riveaux

║ Après-concert

Elliott Carter (1908-2012)

Concerto pour clarinette et orchestre (extrait)

Jérôme Comte, clarinette

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Enr. 2016

Alpha 274

