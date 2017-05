Elias de Felix Mendelssohn par l'Ensemble Pygmalion

Concert donné le 05 décembre 2016 à la Philharmonie à Paris

Programme du concert

Felix Mendelssohn,Elias op 70 :

Introduction "So wahr der Herr"

Ouverture

Choeur "Hilf, Herr !"

Duo avec choeur "Herr, höre unser Gebet"

Récitatif "Zerreisset eure Herzen"

Aria "So ihr mich von ganzem Herzen suchet"

Choeur "Aber der Herr sieht es nicht"

Récitatif "Elias ! gehe weg von hinnen"

Double quatuor "Denn er hat seinen Engeln befohlen"

Récitatif Air et Duo "Was hast du an mir getan"

Choeur "Wohl dem, der den Herrn fürchtet"

Récitatif avec choeur "So wahr der Herr Zebaoth lebet"

Choeur "Baal, erhöre uns"

Récitatif et choeur "Rufet lauter ! denn er ist ja Gott"

Air "Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels"

Quatuor "Wirf dein Anliegen auf den Herrn"

Récitatif avec choeur "Der du deine Diener machst zu Geistern"

Air "Ist nicht des Herrn Wort wie ein Feuer"

Air "Weh ihnen, dass sie von mir weichen"

Récitatif avec choeur "Hilf deinem Volk"

Choeur "Dank sei dir, Gott"

Air "Höre, Israel, höre des Herrn Stimme"

Choeur "Fürchte dich nicht"

Récitatif avec choeur "Habt ihr's gehört"

Choeur "Wehe ihm ! Er muss sterben"

Récitatif "Du Mann Gottes, lass meine Rede"

Air "Es ist genug so nimm nun, Herr, meine Seele"

Récitatif "Siehe, er schläft unter dem Wachholder"

Trio "Hebe deine Augen auf zu den Bergen"

Choeur "Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht"

Récitatif "Herr, es wird Nacht um mich"

Choeur "Der Herr ging vorüber"

Récitatif "Seraphim standen über ihm"

Choeur-récitatif "Gehe wiederum hinab"

Arioso "Ja, es sollen wohl Berge weichen"

Air "Dann werden die Gerechten leuchten"

Récitatif "Darum ward gesendet der Prophet Elias"

Choeur-quatuor "Aber einer erwacht von Mitternacht"

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

Stéphane Degout, baryton

Julia Kleiter, Judith Fa, sopranos

Anaïk Morel, mezzo-soprano

Robin Tritschler, ténor