Electr()Ladies par l'Ensemble Sillages à la Passerelle de Brest

Concert donné le 29 mars 2017 au Centre d'Art Contemporain Passerelle, à Brest, dans le cadre de la 4e édition du Festival Elect()cution.

Javier Torres Maldonado

Inoltre , pour piano, électronique en temps réél et vidéo (2017) - Création

réalisation partie informatique et vidéo CIRM (Centre national de création musicale à Nice)

Vincent Leterme, piano

Lara Morciano

Raggi di Stringhe, pour violon et électronique (2011)

Lyonel Schmit, violon

Réalisation musicale Ircam/José Miguel

Marta Gentilucci

Exercices de Stratigraphie, pour accordéon et électronique (2017) - Création

Pascal Contet, accordéon

Edith Canat de Chizy

Over the Sea, pour trio à cordes, accordéon et électronique (2012)

Georgia Spiropoulos

Landscapes and monstrous things... (2017) - Création

pour piano, quatuor à cordes, électronique en temps réél et vidéo

réalisation partie informatique et vidéo CIRM (Centre national de création musicale de Nice)

_*Ensemble Sillages :

*_Vincent Leterme, piano

Lyonel Schmit, violon

Sullimann Altmayer, violon

Gilles Deliège, alto

Ingrid Schoenlaub, violoncelle

Philippe Arrii-Blachette, dir.

Après-concert

Entretien avec Lara Morciano

Lara Morciano (née en 1968)

Embedded tangles pour flûte et électronique en temps réel

Mario Caroli, flûte

José-Miguel Fernandez, réalisateur informatique musicale Ircam

Enr. 6 février 2016 (Radio France, festival Présences)

Bande Radio France

