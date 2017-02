El Nino par l'ensemble C Barré

Concert donné le vendredi 30 septembre 2016 à 20h30 à l'Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy de Bondy dans le cadre du Festival d'Ile-de-France.

L'Ensemble C Barré nous propose un opéra de chambre conçu à partir de 7 poèmes choisis de Federico García Lorca, à travers les compositions de George Crumb (Song, Drones and Refrains of Death de 1929) et de Frédéric Pattar (OmegaLorca création de 1969)

George Crumb (1929 - )

Songs, Drones and Refrains of Death (Mélodies, Rumeurs et Refrains sur la Mort) (1962 - 1968)

pour baryton et ensemble instrumental

1. La guitarra

2. Casida de las Palomas Oscura

3. Cancion de Jinete

4. Casida del Herido por el Agua

Frédéric Pattar (1969 - )

Sangre (2016)

pour baryton et ensemble instrumental

1. Silencio (d'après le poème Omega -poema para los mertos)

2. El jardinero inmovil

3. Las Hierbas

4. El Nino

5. Prologue

Ensemble C Barré : Ensemble instrumental

Sébastien Boin : Direction

Léo Warynski : Direction

Jean-Manuel Candenot : Baryton (voix)

Charlotte Testu : Contrebasse

Antoine Alerini : Piano

Thomas Keck : Guitare

Claudio Bettinelli : Percussions

Maxime Echardour : Percussions

Cyril Lévi-Provençal : Comédien

Federico Garcia Lorca : Auteur de texte

, © www.cbarre.fr

Après - concert :

Invités : ▼

Bruno Berenguer / Alexandros Markeas / Pierre Senges

Kaija Saariaho (née en 1952)

Nocturne

Jennifer Koh, violon

Cedille Records CDR 90000 134

Jérôme Combier (né en 1971)

Pays de vent - Les Hébrides – I.

Orchestre National de France

Pascal Rophé, direction

Motus M204007

Mauro Lanza (né en 1975)

Predella

Francesco Filidei, orgue de Saint-Eustache (Paris)

Bande Radio France (Alla breve)

Francesco Filidei (né en 1971)

L’opera (forse)

Donatienne Michel-Dansac, récitante

Ensemble 2e2m

Bande Radio France (Présences 2016)

Alexandros Markeas (né en 1965)

Logos et Phôné

Opus 333

Document du compositeur

Alexandros Markeas (né en 1965)

Rhapsodie monstre (extrait)

Maîtrise de Radio France

Efji Klang

Opus 333

Jean Deroyer, direction

Enregistrement de répétition

Document Radio France

Ramon Lazkano (né en 1968)

Mugarri

Orchestre symphonique de Navarre

Ernest Martinez Izquierdo, direction

PRO118

Martin Matalon (né en 1958)

Trace IV

Eve Payeur, marimba

Sismal Records SR005

Kaija Saariaho (née en 1952)

True Fire

Gerald Finley, baryton

BBC Symphony Orchestra

Sakari Oramo, conductor