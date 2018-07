David Pena Dorantes et Renaud Garcia-Fons en direct du festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan

Concert donné en direct au Café Cantante dans le cadre du Festival Arte Flamenco de Mont de Marsan

Aant-Concert

Au micro de Thierry Jousse :

Sandrine Rabassat, directrice artistique du festival Arte Flamenco

Disque:

Renaud Garcia-Fons : Caballero de mi Amor

Renaud Garcia-Fons

Esperanza Fernandez

l’album La Linea del Sur

ENJA 9527-2



Concert : " Paseo a dos "

Renaud Garcia-Fons (contrebasse)

David Pena Dorantes (piano)

Gitan andalou de 49 ans, David Pena Dorantes est le petit-fils de La Perrata, neveu d'El Lebrijano et d'Inés Bacán, fils de Pedro Peña. Tombé tout petit amoureux du piano de ses grands-parents, son professeur au Conservatoire supérieur de Séville lui dit un jour: «Tu es très flamenco quand tu joues Bach !»

Né en région parisienne en 1962 d'une famille d'artistes et membre dans les années 1980 de l'" Orchestre de Contrebasses ", Renaud Garcia-Fons est connu pour sa virtuosité phénoménale. Un musicien surdoué, influencé par le jazz et la musique classique, mais aussi par le flamenco, la nouvelle musette, le tango, les musiques africaines, arabes et indiennes.

Programme du concert

Promesa del Alba (rondena)

Molto Eurollado (bulerias)

En el cristol de la noche (soléa)

Solo de Dorantes

Solo de Renaud Garcia-Fons

Entre la rosas (guarijas)

En el rio os espera (tangos)

Palabras de ensueno

Mary rayo (garotin)

Après-concert

Au micro de Thierry Jousse :

David Pena Dorantes Renaud Garcia Fons Sandrine Rabassat

