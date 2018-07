Didon et Énée de Purcell en direct de l'édition 2018 du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence

Représentation donnée le 12 juillet 2018 au Théâtre de l'Archevêché à 22h00.

DIDON ET ÉNÉE

Opéra en un prologue et trois actes

Nouvelle production du festival d'Aix-en-Provence

Henry Purcell

Livret de Nahum Tate

Texte du prologue de Maylis de Kerangal

Créé en décembre 1689 au Pensionnat pour jeunes filles de Chelsea

Dido Anaïk Morel

Femme de Chypre Rokia Traoré

Æneas Tobias Greenhalgh

Belinda Sophia Burgos

Sorceress / Spirit Lucile Richardot

Second Woman Rachel Redmond

First Witch Fleur Barron

Second Witch Majdouline Zerari

Sailor Peter Kirk

Direction musicale Václav Luks

Chœur et orchestre Ensemble Pygmalion

Mise en scène Vincent Huguet

Décors Aurélie Maestre

Costumes Caroline de Vivaise

Lumière Bertrand Couderc

Représentations du samedi 7 juillet au lundi 23 juillet 2018 au Théâtre de l'Archevêché.

Complément de programme

20H00 :

Henry Purcell Music for the Funeral of Queen Mary Z 860

William Walton Konzert für Violoncello und Orchester

Ralph Vaughan Williams Sinfonie Nr. 2 "A London Symphony"

Concert donné le 19 novembre 2017 à l'Elbphilharmonie de Hambourg

Andrew Manze, direction

NDR Elbphilharmonie Orchester

NDR Chor

Alban Gerhardt, violoncelle