Deux concerts de musique ancienne avec les Ensembles Jacques Moderne et Les Timbres

Le concert de l'Ensemble Jacques Moderne a été donné le 22 octobre 2016 en l'Église Saint-Julien de Tours dans le cadre du Festival Concerts d'Automne.

Programme du concert 1/2

Jean de Ockeghem

Kyrie de la Missa “Fors seulement”

Intemerata

Clément Janequin

Quand contremont verras (extrait du Chant des oyseaulx)

Herbes et fleurs (extrait du Chant des oyseaulx)

Bel aubépin verdissant

Le chant du rossignol (extrait du Chant des oyseaulx)

Fabrice Caietain

La terre va les eaux buvant

Pierre Certon

Vignon Vignette

Clément Janequin

Étans assis aux rives aquatiques

Sanctus de la Missa “La Bataille”

Jean Mouton

Nesciens Mater

Antoine de Févin

Requiem : Introïtus

Jean Mouton

Déploration sur la mort d’Anne de Bretagne

Anonyme

Dedens la mer

Guillaume Faugues

Agnus Dei de la Missa “Dedens la mer”

BIS :

Pierre Certon

Vignon Vignette

Cécile Dibon et Cyprile Meier, sopranos

Marc Pontus, Sophie Toussaint et Gunther Vandeven, altos

Edouard Hazebrouck, Marc Manodritta et Hugues Primard, ténors

Didier Chevalier, Cyrille Gautreau et Matthieu Le Levreur, basses

Ensemble Jacques Moderne

Joël Suhubiette, direction

Programme du concert 2/2

Le concert des Timbres a été donné le 13 octobre 2016 à l'Auditorium du Louvre à Paris.

François Couperin

Troisième Concert Royal

1. Prélude

2. Allemande

3. Courante

4. Sarabande grave

5. Gavotte

6. Muzette

7. Chaconne légère

Marin Marais

Sonnerie de Sainte-Geneviève du

Mont, extrait de " La Gamme, et

Autres Morceaux de simphonie

pour le violon, la viole et le

clavecin "

Jean-Philippe Rameau

Troisième concert, extrait des

" Pièces de clavecin en concerts "

1. La Lapopliniere

2. La Timide

3. Tambourin

Jean-Marie Leclair

Sonate n°8 en ré majeur, extraite

du " Second Livre de Sonates pour

le violon avec basse continue "

1. Adagio

2. Allegro

3. Sarabanda

4. Allegro assai

BIS :

Jean-Philippe Rameau

Les sauvages

Les Timbres :

Yoko Kawakubo, violon

Myriam Rignol, viole de gambe

Julien Wolfs, clavecin