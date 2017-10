Debussy, Saariaho, Adès et Crumb pour soprano et piano par Raquel Camarinha et Yoan Héreau

| Programme du concert ♪

Concert donné le 24 septembre 2017 à 11h00 à la Salle de la Bourse à Strasbourg dans le cadre du festival musica 2017

Claude Debussy (1862-1918)

Ariettes oubliées (1885-87)

poèmes de Paul Verlaine extraits des Romances sans paroles

1. C’est l’extase

2. Il pleure dans mon coeur

3. L’ombre des arbres

4. Chevaux de bois

5. Green

6. Spleen

Raquel Camarinha, soprano

Yoan Héreau, piano

Kaija Saariaho (1952)

Leino Songs (2000-07)

poèmes de Eino Leino

1. Sua katselen / Je te contemple (2004-2005)

2. Sydän / Mon coeur (2006)

3. Rauha / Prière du soir (2007)

4. Iltarukous / Paix (2000)

Raquel Camarinha, soprano

Yoan Héreau, piano

Thomas Adès (1971)

Blanca Variations (2015)

Yoan Héreau, piano

Thomas Adès

Life Story (1994)

texte de Tennessee Williams

Raquel Camarinha, soprano

Yoan Héreau, piano

George Crumb (1929)

Apparition (1979) .

Mélodies et vocalises élégiaques pour soprano et piano amplifié

poème de Walt Whitman « When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd »

Raquel Camarinha, soprano

Yoan Héreau, piano

▒ Après -Concert ▒

Invité : Pierre - Adrein Charpy (1972)

Pierre-Adrien Charpy

Vivante morte éblouie

Raphaël Kennedy, soprano

Enr. 2016 (Pigna)

« Sillages »

Cypres CYP2623

Pierre-Adrien Charpy

My soul’s at liberty

Solistes XXI

Rachid Safir, direction

Enr. 2016 (Pigna)

« Sillages »

Cypres CYP2623

Pierre-Adrien Charpy

Nekama

Thomas Keck, guitare électrique

Enr. 2016 (Marseille)

« Sillages »

Cypres CYP2623

, © Cypres CYP2623

Pierre-Adrien Charpy

Sur l’abîme

Anaïs Gaudemard, harpe

Enr. 2016 (Bruxelles)

« Sillages »

Cypres CYP2623

Pierre-Adrien Charpy

Contes de la pluie et du soleil – VI.

Anthony Leroy, violoncelle

Sandra Moubarak, piano

Enr. 2016 (Bruxelles)

« Sillages »

Cypres CYP2623