De Mozart à Pärt : musique sacrée à Notre - Dame de Paris

Concert donné le 18 octobre 2016 à 20h30 en l'Eglise Notre-Dame à Paris.

Présenté par Odile Sambe de Ricaud.

Programme du concert

Wolfgang Amadeus Mozart(1756 - 1791)

Vesperae solennes de confessore (Vêpres solennelles d'un confesseur) K 339 pour solistes, choeur mixte et orchestre

I. Dixit Dominus

II. Confitebor

III. Beatus vir

IV. Laudate pueri

V. Laudate Dominum

VI. Magnificat

Arvo Pärt(1935 - )

Cantus in memory of Benjamin Britten pour orchestre à cordes et cloches

AntoninDvořák(1841 - 1904)

Dix chants bibliques opus 99 B 185 (extraits) pour mezzo-soprano et orchestre, sur des psaumes de la Bible de Kralice

I. Oblak a mrakota jest vukol Neho (Nuées et ténèbres l'environnent)

II. Skryse ma a paveza ma Ty jsi (Tu es mon asile et mon bouclier)

III. Slys o Boze slys modlitbu mou (Ecoute ô Seigneur écoute ma prière)

IV. Hospodin jest muj pastyr (Le Seigneur est mon berger)

V. Boze Boze Pisen novou zpivati budu (Seigneur Seigneur je veux chanter pour Toi)

Nora Gubisch, mezzo-soprano

Maitrise de Notre Dame de Paris

Choeur d'Adultes de Notre Dame de Paris

Henri Chalet, chef de choeur

Orchestre de Chambre de Paris

Ariane Matiakh, direction

Après-concert

Arvo Pärt (1935 - )

Fratres (version pour quatuor à cordes)

Kronos Quartet

NONE 979181-2

Arvo Pärt (1935 - )

Triodion pour chœur mixte a capella

Polyphony

Dir. Stephen Layton

HYPERION CDA30013

Benjamin Britten (1913 - 1976)

Hymn to St Cecilia pour chœur mixte a capella

The Choir of Royal Holloway

Dir. Rupert Gough

Benjamin Britten (1913 - 1976)

Suite n°1 pour violoncelle seul

Mstislav Rostropovich

DECCA 4783577