Création du concerto pour violoncelle de Fazil Say par Camille Thomas et l'Orchestre de chambre Paris

► Concert donné le 03 avril 2018 à 20h au Théâtre des Champs-Elysées, Paris.

♪ Programme du concert

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Concerto pour piano n°3 en ut mineur op 37 (1800)

1. Allegro con brio

2. Largo

3. Rondo allegro

Fazil Say (1970 - )

Never give up, concerto pour violoncelle (2017)

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Symphonie en Ré Majeur HOB I : 86 1. Adagio - Allegro spiritoso

2. Capriccio

3. Menuet

4. Finale : Allegro con spirito

Fazil Say : Piano

Orchestre de Chambre de Paris

Douglas Boyd : Direction

Camille Thomas : Violoncelle

► Après - concert

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

(adaptation : Fazil Say)

Alla turca : Fantaisie sur le rondo de la sonate pour piano en La Maj K 331

Fazil Say, piano

NAÏVE

Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750)

(arrangement : Ferruccio Busoni)

Partita n°2 en ré min BWV 1004 : Chaconne - transcription pour piano

Fazil Say, piano

TELDEC

Frédéric Chopin (1810 - 1849)

Nocturne pour piano n°20 en ut dièse min op posth KK IVa n°16

Fazil Say, piano

WARNER CLASSICS

Fazil Say (1970 - )

Paganini variations - pour piano

Fazil Say, piano

NAIVE RECORDS