Concert pour orgue-mélodium, piano et violon par Paul Goussot, Lidija Bizjak et Marina Chiche au Musée d'Orsay

Concert donné le 11 octobre 2016 à l'Auditorium du Musée d'Orsay, à Paris

Jules Emile David Cohen

Trio sur une Canzone de Stradella pour piano, violon et orgue-mélodium

César Franck

Prélude, fugue et variations pour piano et harmonium op.18

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle (extr.) : Preludio religioso durante l'Offertorio, pour harmonium et piano

Camille Saint-Saëns

Six Duos pour harmonium et piano op.8 (extr.) :

Cavatine

Scherzo

Camille Saint-Saëns

Havanaise en mi Maj. op.83

Jules Massenet

Thaïs (extr.) : Méditation (Acte II), réduction pour violon et piano

Paul Goussot, orgue

Marina Chiche, violon

Lidjia Bizjak, piano

Après-concert

Joseph Gabriel Rheinberger

Concerto n°2 en sol min op 177 pour orgue et orchestre : Con moto

Orchestre du Musikkollegium de Winterthur

Stefan Johannes Bleicher, orgue

Douglas Boyd, direction

MDG 901 1643-6

Camille Saint-Saëns

Symphonie n°3 en ut min op 78 « avec orgue »

Orchestre Les Siècles

Daniel Roth, orgue

Francois-Xavier Roth, direction

ASM 04

Cécile Chaminade

Lettres d'amour - pour mezzo-soprano et harmonium

Fleur jetée - pour mezzo-soprano et harmonium

Duo d'étoiles - pour soprano, mezzo-soprano et harmonium

Trio Chaminade :

Dörte Blase, soprano

Heidrun Blase, mezzo-soprano

Ulrich Bremsteller, harmonium

BAYER RECORDS 100209