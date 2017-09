Concert inaugural d'Emmanuel Krivine à la tête de l'Orchestre national de France

Programme musical

Anton Webern

Passacaille pour orchestre op. 1

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine, direction

Richard Strauss

Quatre derniers Lieder

Ann Petersen, soprano

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine, direction

Avec la soprano Ann Petersen, le chef Emmanuel Krivine et Françoise Nyssen, Ministre de la Culture

Illustration musicale :César FRANCK : 2ème mouvement Allegretto, Symphonie en ré mineur, Orchestre national de Lyon, Emmanuel Krivine direction

César Franck

Symphonie en ré mineur

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine, direction

Si vous souhaitez lire le programme de salle de ce concert inaugural, cliquez ICI.

Biographie :

Né d’un père russe et d’une mère polonaise, Emmanuel Krivine aborde la musique par le violon. A 16 ans, il obtient son 1er Prix au CNSM de Paris, puis suit les cours d’Henryk Szeryng et Yehudi Menuhin. Mais un accident de voiture, en 1981, met brutalement un terme à sa carrière de violoniste. Ayant commencé à diriger en 1964, il décide de se lancer dans la carrière de chef d’orchestre sur les conseils de Karl Böhm. Il est nommé chef invité permanent à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, de 1976 à 1983, puis à l’Orchestre National de Lyon, de 1987 à 2000. A plusieurs reprises, il occupe le poste de directeur musical de l’Orchestre Français des Jeunes, entre 1984 et 2004. Il est aussi régulièrement invité par les plus grands orchestres européens, l’Orchestre Philharmonique de Berlin, l’Orchestre de la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre du Royal Concertgebouw, l’Orchestre Symphonique de Londres, l’Orchestre de Chambre d’Europe, et les formations américaine de Boston, Cleveland, Philadelphie, ou Los Angeles.

En 2004, Emmanuel Krivine fonde la Chambre Philharmonique, formation au sein de laquelle musiciens et chef ont le même statut et sont nommés par cooptation, c’est-à-dire par l’assemblée des musiciens. La même année, ils participent ensemble à la Folle Journée de Nantes. En 2006, Emmanuel Krivine devient directeur musical de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, collaboration unanimmement saluée par les critiques européens.

