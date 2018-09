Concert hommage à Evgeny Svetlanov

Concert #1

Nikolaï Medtner

Sonate pour piano "Réminiscence"

Boris Berezovsky (piano)

Sergueï Rachmaninov

Trio élégiaque n°2

Dmitri Makhtin (violon), Alexandre Kniazev (violoncelle) et Andrei Korobeinikov (piano)

, © Radio France

Invité #1 : Vadim Répin (violoniste)

, © Gela Megrelidze

Né à Novossibirsk en 1971, Vadim Repin étudie le violon avec Zakhar Bron. A onze ans il obtient le premier prix du Concours Wieniawski, à quatorze ans il fait ses débuts à Tokyo, Munich, Berlin, Helsinki et à quinze ans à New York à Carnegie Hall.

À seize ans il remporte le Concours Tibor Varga. À dix-sept ans il est le plus jeune violoniste à décrocher le premier prix du très exigeant Concours Reine Elisabeth en Belgique.

En 2010, Vadim Repin reçoit une Victoire d’honneur aux Victoires de la Musique et est nommé Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

Il a pour partenaire de musique de chambre Martha Argerich, Yuri Bashmet, Mischa Maïsky, Andrei Korobeinikov, Itamar Golan, Boris Berezovsky et Mikhail Pletnev.

Yehudi Menuhin dira de lui : « Vadim Repin est le meilleur et le plus parfait des violonistes. »

Evgueni Svetlanov

Aube dans les champs

L'Orchestre National de France, Evgeny Svetlanov (direction)

Concert enregistré le 1er janvier 1990 à la salle Pleyel

Invité #2 : Boris Berezovsky (pianiste)

, © Juri Bogomaz

Né à Moscou en 1969, Boris Berezovsky étudie au conservatoire d’Etat de sa ville natale avec Elisso Virsaladzé et prend des cours avec Alexander Satz. Après de fulgurants débuts en récital au Wigmore Hall de Londres en 1988, il obtient en 1990 la médaille d’or du concours Tchaïkovski de Moscou où il joue avec l’Orchestre philharmonique de Leningrad, sous la direction de Yuri Temirkanov aux côtés d’Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma et Jessye Norman. En 1991, Boris Berezovsky fait ses débuts américains à Fort Worth au Texas et en France à l’Auditorium du Louvre à Paris. Depuis il se produit en récital sur les plus grandes scènes internationales : Londres, Paris, Rome, Zurich, Munich, Salzbourg, Amsterdam, Montréal, Vienne, Berne, Budapest, Prague ou Tokyo. Il tourne, en outre, régulièrement au Japon en récital, en concerto ou en musique de chambre. En 2006, il est nommé « Meilleur instrumentiste de l’année » lors des BBC Music Magazine Awards. Le 29 novembre 2016 marque son retour à New-York sur la scène de Carnegie Hall.

Anatoli Liadov

Le lac enchanté

L'Orchestre National de France, Evgeny Svetlanov (direction)

Concert donné le 28 janvier 2001 aux Folles Journées de Nantes

Invité #3 : Marina Bower

Marina Bower est la créatrice et directrice artistique du Concours international de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov.

Concert #2

Evgeny Svetlanov

Poème pour violon et orchestre

Vadim Repin (violon), Orchestre philharmonique de Radio France, Andris Poga (direction)

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Roméo et Juliette , ouverture fantaisie d'après le drame de Shakespeare

Orchestre philharmonique de Radio France, Andris Poga (direction)

Vadim Repin violon

Dmitri Makhtin violon

Alexandre Kniazev violoncelle

Boris Berezovsky piano

Andrei Korobeinikov piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Andris Poga direction

Pour aller plus loin

Réalisation de l'émission : Catherine Prin-Le Gall