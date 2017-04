Concert d'ouverture du festival de Pâques de Deauville 2017

Concert diffusé en direct du Centre International de Deauville! XXI ème Festival de Deauville

Présentation : Gaëlle Le Gallic ♥

Programme du concert ♪ ♫

Claude Debussy (1862-1918)

Nuit d'étoiles pour soprano et orchestre

Poème de Théodore de Banville

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Alcina : Credete al mio dolore pour soprano et orchestre

Last rose of summer,

Air traditionnel irlandais pour soprano et orchestre

Gustav Mahler (1860-1911) 6'30

Ruckert lieder : Ich bin der welt abhanden gekommen pour soprano et orchestre

Arthur Lavandier (1987-)

Complainte pour la sirène pour soprano et orchestre (création)

Poème de Charles Roudaut

Hector Berlioz (1803-1869) / Arthur Lavandier

Épisode de la vie d’un artiste, symphonie Fantastique opus 14 (1830)

Libre adaptation pour orchestre de chambre

Julie Fuchs soprano

Orchestre d’harmonie Lisieux-Pays d’Auge

Le Balcon

You-Jung Han violon solo

Maxime Pascal direction musicale

Étienne Graindorge informatique musicale

Florent Derex projection sonore