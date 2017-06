Compositeurs espagnols contemporains, par l'ensemble TM+

Concert donné le 23 octobre 2016 au Studio 104 de la Maison de la Radio, à Paris, dans le cadre du week end Y Viva Espana

Programme du concert

Jose Manuel Lopez Lopez

Trio III pour violon, violoncelle et piano

Maud Lovett, violon

Florian Lauridon, violoncelle

Frédéric Lagarde, piano

Luis de Pablo

Epistola al transeùnte

TM+

Laurent Cuniot, direction

Alberto Posadas

Arborescencias pour violon solo et trio à cordes

Noémie Schindler, violon

Maud Lovett, violon

Marion Plard, alto

Florian Lauridon, violoncelle

Oriol Saladrigues

Teixits (CM, nouvelle version)

Maud Lovett, violon

Florian Lauridon, violoncelle

Gilles Burgos, flûte traversière

Frank Scalisi, clarinette

Florent Jodelet, percussions

Frédéric Lagarde, piano

Ensemble TM+

Laurent Cuniot, direction

♫ Après- concert

Invités : Yann Robin et Léo Warynski

Stanislav Makovski (né en 1988)

Dixit Dominus Domino Meo

Multilatérale

Les Métaboles

Léo Warynski, direction

Stylianos Dimou (né en 1988)

Questioning the « un..- » in discomfort, pour flute basse, clarinette basse, violon et violoncelle

Ensemble Multilatérale

Léo Warynski, direction

Gianni Bozzola

110

Multilatérale

Les Métaboles

Léo Warynski, direction

