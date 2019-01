Festival d'Automne à Paris : Claude Vivier et Gérard Grisey par l'Ensemble Intercontemporain et Solistes XXI

Concert donné le 16 novembre 2018 à la Cité de la Musique, à Paris

Programme du concert

Claude Vivier (1948-1983)

Jesus erbarme dich, pour soprano et choeur

Cinq chansons pour percussion

Glaubst Du an die Unsterblichkeit der Seele ? pour trois synthétiseurs

Gérard Grisey (1946-1998)

Quatre chants pour franchir le seuil, pour voix soprano et quinze musiciens

Mélody Louledjian, soprano

Samuel Favre, percussion

Ensemble Solistes XXI, chef de choeur : Christophe Grapperon

Ensemble Intercontemporain

Michael Wendeberg, direction

Thierry Coduys, ingénieur du son

Après concert

Invitée : Séverine Bridoux-Michel, à propos de l'exposition Iannis Xenakis entre les mondes, à la Halle aux Sucres de Dunkerque du 12 janvier au 28 février 2019

Bibliographie :

« Le Corbusier et Iannis Xenakis – un dialogue architecture musique » aux éditions Imbernon

Joe “King” Oliver (1885-1938)

West End Blues Louis Armstrong and his Hot Five

Naïve NJ627111 (enr. le 28 juin 1928 à Chicago)

Iannis Xenakis (1922-2001)

Metastasis pour 60 musiciens (extrait)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Hans Rosbaud, direction

Universal 4804904 (enr. en 1955 à Baden-Baden)

Iannis Xenakis (1922-2001)

Concret PH, pour bande magnétique deux pistes (1958)

Universal 4804904

Edgar Varèse (1883-1965)

Poème électronique (extrait)

Decca 4602082

Kid Baltan (1930-2013)

Song of the Second Moon (original version)

OMNI-155 (enr. en 1957)