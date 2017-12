Class of '67 : Berio, Stockhausen, The Beach Boys & The Beatles à la Philharmonie de Paris

Concert donné le 22 octobre 2017 à 17h00 à la Salle des Concerts de la Philharmonie à Paris.

♪ Programme du concert

Aart Strootman (1987 - )

Variations sur Smile, d'après The Beach Boys - 1ère partie :

1. Our Prayer

(Création)

Luciano Berio (1925 - 2003)

Folk Songs (1964) pour mezzo-soprano et 7 instruments (extr.) :

- Black is the colour of my true love's hair

- I wonder as I wander

- Loosin yelav

- Rossignolet du bois

- A la flemminisca



O King (1967 - 1968)

A la mémoire de Martin Luther King pour soprano violon flûte traversière clarinette violoncelle et piano

Folk Songs (1964) pour mezzo-soprano et 7 instruments (extr.):

- Mottetu de tristura

- Malurous qu'o uno fenno

- Lo fiolaire

- Azerbaidjan love song

Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007)

Stop and Start (2001) Pour six groupes d'instruments

John Lennon (1940 - 1980), Luciano Berio (1925 - 2003)

Michelle II pour voix et sept instruments

Morris Kliphuis (1986 - )

Variations sur Smile, d'après The Beach Boys - 2ème partie

2. Cloud Shapes

3. Rail Spikes

(Création)

s t a r g a z e

André de Ridder, direction

Nora Fischer, soprano

♫ Après-Concert

Philip Glass (1937 - )

A descent into the maelstroem: Vertigo

Ensemble Philip Glass

ORANGE MOUNTAIN MUSIC OMM-0005

Symphonie n°4 « Heroes » : Heroes

(d’après David Bowie et Brian Eno)

Orchestre Philharmonique de Brooklyn

Dennis Russell Davies, direction

PHILIPS 475075-2

Steve Reich (1936 - )

City Life

Ensemble Modern

Peter Rundel, direction

RCA RED SEAL 74321 66459 2

Pierre Henry (1927 – 2017)

Machine danse

PHILIPS 6 510 013

The Beatles

Being for the benefit of Mr. Kite !

Album Sgt. Pepper's lonely hearts club band

PARLOPHONE CDP 7464422