Charpentier et l'Italie par L'Ensemble Correspondances et Sébastien Daucé

Concert donné le 30 septembre 2017 en l'Abbatiale à Ambronay dans le cadre du Festival d'Ambronay.

Programme musical

Marc-Antoine Charpentier

Sub tuum praesidium H 28

Tarquinio Merula

Credidi

Maurizio Cazzati

Motet pour San Petronio

Orazio Tarditi

Iste confessor

Orazio Tarditi

Plain-chant Hodie Maria Virgo

Francesco Cavalli

Sonate à 12

Francesco Cavalli

Magnificat

Francesco Beretta

Messe à quatre choeurs (extraits)

Orazio Benevoli

Crucifixus

Francesco Beretta

Messe à quatre choeurs (extraits)

Giovanni Legrenzi

Recordare

Marc-Antoine Charpentier

Messe pour les trépassés (extrait) : Symphonie du Kyrie

Marc-Antoine Charpentier

Messe à quatre choeurs

Ensemble Correspondances Sébastien Daucé orgue et direction

Violaine Le Chenadec, Caroline Weynants, Caroline Arnaud, Anne Magouët dessus Lucile Richardot et Anaïs Bertrand bas-dessus

David Tricou et Stéphen Collardelle hautes-contre

Davy Cornillot, Martin Candela, François Joron, Pierre Perny tailles

Étienne Bazola, Renaud Bres, Nicolas Brooymans, Marc Busnel basses

Alice Julien-Laferrière, Simon Pierre, Izleh Henry, Florian Verhaegen, Katerine Goodbehere,

Birgit Goris, Matilde Pais, Sayaka Shinoda violons

Julie Dessaint, Laurent Dublanchet, Myriam Ropars, Andreas Linos basses de viole

Étienne Floutier violone

Hager Hanana, Marjolaine Cambon, Julien Hainsworth, Cécile Vérolles basses de violon

Romain Falik, Thibaut Roussel, Diego Salamanca theorbes Anais Ramage basson

Adrien Mabire et Benoît Tainturier cornets

Lucile Perret et Matthieu Bertaud flutes

Mathieu Valfrè et Loris Barrucand clavecin, orgue

Après-concert