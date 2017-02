Cantores : Chapelle des papes d’Avignon au XIVe siècle avec Diabolus in Musica d'Antoine Guerber

Concert donné le 21 octobre 2016 en l’Église Saint Julien à Tours dans le cadre du Festival Concerts d'Automne.

Dans la bulle musicale des papes avignonnais

Direction la cour du palais des Papes en Avignon au 14e siècle, à la découverte des messes et autres motets qui étaient chantés par la Chapelle des Papes. Au Moyen Âge, il y a en musique deux manières de chanter la liturgie : sous forme de plain-chant (monodique) pour accompagner le rituel et qui n’a qu’une fonction utilitaire, et la polyphonie, avec une dimension plus artistique et professionnelle, comme l’explique Antoine Guerber sur le site Internet de l’ensemble . La domination du genre polyphonique s’est imposée sous le pontificat de Clément VI, au milieu du 14e siècle, à une époque où ce qu’on appelait « La chapelle des Papes » (c’est-à-dire, non pas le lieu, mais bien le groupe de chanteurs (chantres/cantores), était devenue autonome et s’était professionnalisée.

Parmi les manuscrits avignonnais au programme, certains n’ont jamais été rechantés depuis le 14e siècle, ce qui fait de ce concert un moment émouvant, d’autant qu’Antoine Guerber a privilégié un effectif vocal très proche de celui de la Chapelle papale d’Avignon avec 6 voix d’homme a cappella.

Programme du concert

Anonyme

Messe à 3

Kyrie (Guymont)

Gloria "et verus homo deus"

Credo

Sanctus

Agnus dei

MOTETS

Anonyme

Aurea Luce

hymne (plain-chant)

Philippe de Vitry

Firmisse fidem teneamus

Adesto, sancta trinitas

Alleluya, Benedictus

Anonyme

Deus in adjutorium / Deus in se notus erit

Anonyme

Ecce sacerdos magnus

Philippe de Vitry

Petre Clemens / Lugentium

Anonyme

Messe à 4

Kyrie Ave desiderii / In partu mirabilis

Gloria

Credo

Sanctus Sanans fragilia / Salva nos

Heinricus de Libero Castro

Agnus Dei

Bis :

Anonyme

Messe à 3

Agnus Dei

Après-concert

CD : In Nomine

Enfers et Paradis dans le paysage musical européen autour de 1600

Les Harpies

- Chorea

Pierre Gallon, régale

Freddy Eichelberger, orgue

- Slap and kiss

Mickaël Cozien, cornemuse

Odile Edouard, violon

Freddy Eichelberger, cistre

Pierre Gallon, colachon

- Io son ferito ahi lasso -

Giovanni Pierluigi da Palestrina et Giovanni Battista Bovicelli (ca 1550 - ca 1594)

Odile Edouard, violon

Freddy Eichelberger, orgue

- Suite de bransles -

Pierre Attaignant (ca 1494 - ca 1551) et Claude Gervaise (ca 1525 - ca 1583)

Mickaël Cozien, cornemuse

Odile Edouard, violon

Freddy Eichelberger, orgue

Pierre Gallon, régale

Encelade

Claudio Monteverdi

A Dio Florida bella

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, direction

Arcana

William Lawes

Of the Inns of Court Masque

Ensemble Theatre of the Ayre

Elizabeth Kenny, luthes, théorbes, guitare

Linn