Café Zimmermann Salle Cortot / les Variations Goldberg par Béatrice Rana au Festival de Montpellier 2017

20h : Rupert Charlsworth, Café Zimmermann, Céline Frisch et Pablo Valetti Salle Cortot

Concert donné le 08 novembre 2016 à la Salle Cortot, à Paris.

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonate en trio en si bémol Maj. Wq 158 H 584

Fürsten sind am Lebensziele Wq 214 H 761

Selma Wq 236 H 739

3 arias Wq 211 H 669 :

-Edle Freiheit Götterglück Wq 211 n°1 H 669 n°

-Himmerstochter Ruf der Seelen Wq 211 n°2 H 669 n°2

-Reiche bis zum Wolkensitze Wq 211 n°3 H 669 n°3

Sinfonia en la mineur Wq 156 H 582

Der Stoiker Wq 199 n08 H 683

Lyda Wq 202 G n°2

Phyllis Wq 202 C n°2

Der frühling an Röschen Wq 200 n°9 H 734

Belinde Wq 202 / B H 695 n°3

Sonatina en ré mineur Wq 104 H 463

Der Frühling Wq 237 H 723

Rupert Charlesworth, ténor

Pablo Valetti, violon

Ensemble Caté Zimmermann

Céline Frisch, clavecin et direction

21h30 : Variations Goldberg par Béatrice Rana à Montpellier

Concert donné le 11 juillet 2016 à l'Opéra Berlioz du Corum, à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Montpellier Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Jean Sébastien Bach

Variations Golberg BWV 988 (Air et 30 variations pour clavier / version pour piano / Clavier-Übung Livre IV)

Aria

Variation n°1

Variation n°2

Variation n°3 (Canone all'unisono)

Variation n°4

Variation n°5

Variation n°6 (Canone alla seconda)

Variation n°7

Variation n°8

Variation n°9 (Canone alla terza)

Variation n°10 (Fughetta)

Variation n°11

Variation n°12 (Canone alla quarta)

Variation n°13

Variation n°14

Variation n°15 (Canone alla quinta)

Variation n°16 (Ouverture)

Variation n°17

Variation n°18 (Canone alla sesta)

Variation n°19

Variation n°20

Variation n°21 (Canone alla settima)

Variation n°22 (Alla breve)

Variation n°23

Variation n°24 (Canone all'ottava)

Variation n°25

Variation n°26

Variation n°27 (Canone alla nona)

Variation n°28

Variation n°29

Variation n°30 (Quodlibet)

Aria da capo

Béatrice Rana, piano

à réécouter émission Génération jeunes interprètes Récital du ténor Rupert Charlesworth à la Salle Cortot