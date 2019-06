Brahms et Berlioz par l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine

Concert #1

Johannes Brahms

Symphonie n°3

Invité #1 : Nicolas Bône (altiste)

Nicolas Bône a étudié au CNSMD de Paris avec Serge Collot et Jean Hubeau avant de se perfectionner à la Banff School of Fine Arts au Canada auprès de György Sebok, Menahem Pressler, Raphaël Hillyer, Nobuko Imai... Sa rencontre avec l’altiste Bruno Giuranna à Crémone l’a marqué particulièrement. Lauréat des concours internationaux de Florence et de Melbourne, Nicolas Bône est nommé premier alto solo de l’Orchestre National de France en 1992. Parallèlement, il occupe le poste de Principal alto de l’Orchestre de chambre d’Europe durant six ans et enregistre plusieurs disques sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. En musique de chambre, il a fait partie durant plus de dix ans du Quatuor Kandinsky, avec lequel il a enregistré les quatuors avec piano de Brahms, Chausson, Lekeu, SaintSaëns et Castillon. Actuellement, Nicolas Bône se consacre au répertoire du trio à cordes au sein du Trio 71. Avec ses complices Pierre Fouchenneret et Éric Picard, il prépare l’enregistrement de l’intégrale des trios de Beethoven. Le Quatuor Belcea fait régulièrement appel à lui, notamment pour l’enregistrement du Sextuor de Schoenberg en 2015, avec Antonio Meneses. Il a signé un disque des quintettes avec clarinette de Mozart et de Brahms, ainsi que la sonate de Debussy et les Huit pièces pour alto, clarinette et piano de Bruch. Il enseigne aujourd’hui au CNSMD de Paris, au Pôle d’enseignement supérieur Bordeaux Aquitaine, et participe à la formation des futurs altistes français dans le cadre de l’Orchestre français des jeunes.

Concert #2

Hector Berlioz

Harold en Italie

Nicolas Bône alto

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction

