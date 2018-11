Bernstein Story : On the Town

Concert #1

Leonard Bernstein

Divertimento pour orchestre

Halil, nocturne pour flûte et orchestre

Prelude, Fugue and Riffs

Invité #1 : Philippe Pierlot (flûtiste)

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Philippe Pierlot commence à étudier la flûte avec Joseph Rampal dont il sera le dernier élève. Jean-Pierre Rampal et Alain Marion lui prodiguent également leurs conseils. Il entre au Conservatoire supérieur de musique de Paris où il obtient deux Premiers Prix de flûte et de musique de chambre. Peu après, il obtient le Deuxième Prix au Concours international de Barcelone. Tout en assurant le poste de première flûte solo de l’Orchestre National de France, il entame une carrière de soliste et de musique de chambre. Il aborde un répertoire éclectique allant de Vivaldi à Goubaïdoulina et Claude Bolling, et passe de la flûte en bois à la flûte en or. Sa discographie comporte des enregistrements (solo, musique de chambre et avec orchestre) qui comprennent des œuvres allant de Vivaldi à Varèse et Poulenc. Professeur au Conservatoire national de Région de Rueil-Malmaison, il accueille de jeunes flûtistes de tous les continents et donne des masterclasses dans le monde entier.

Edgar Varèse

Densité 21,5

Philippe Pierlot (flûte traversière)

Musifrance 2009 "L'œuvre d'Edgar Varèse, vol. 2 1925-1961

Invité #2 : Patrick Messina (clarinettiste)

, © Gilles Swierc

Après ses études au CNSMD de Paris auprès de Guy Deplus et Michel Arrignon, Patrick Messina est lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin en 1992, et poursuit sa formation au Cleveland Institute of Music auprès de Franklin Cohen. Il fait ses débuts aux États-Unis, et remporte d’abord en 1996 le Premier Prix des East and West Artists International Auditions, qui lui permet de donner un récital au Carnegie Hall, puis il travaille régulièrement au Metropolitan Opera de New York, sous la direction de James Levine, Valery Gergiev ou encore Leonard Slatkin. Depuis lors, il s’est produit en soliste à travers le monde et pratique la musique de chambre avec des partenaires tels que Daniel Hope, Edita Gruberova, Gautier Capuçon, le Quatuor Diotima, le Fine Arts Quartet ou le Beaux-Arts Trio, pour n’en citer que quelques-uns. Depuis 2003, Patrick Messina est Première clarinette solo de l’Orchestre National de France.

Clara Schumann

Romance en si bémol majeur op. 22 n°3, 3 Romances op. 22

Patrick Messina (clarinette)

Fabrizio Chiovetta (piano)

Aparte 2017

Invité #3 : Jesko Sirvend (chef d'orchestre)

, © Ira Weinrauch

Né en 1986, Jesko Sirvend étudie d’abord le piano et les percussions au Conservatoire de Francfort, avant d’étudier la direction d’orchestre à l’Université de musique et de danse de Cologne, dans la classe de Michael Luig. Il assiste par ailleurs aux masterclasses de Jorma Panula, Gunter Kahlert de l’École de musique Liszt de Weimar, Johannes Schlaefli de l’Université des arts de Zurich, Colin Metters de la Royal Academy of Music de Londres, etc. Il est l’assistant du chef Mario Venzago lors de concerts et de sessions d’enregistrement avec l’Orchestre symphonique national du Danemark, le Konzerthausorchester de Berlin, l’Orchestre symphonique de Malmö, ou encore lors de tournées avec le Bundesjugendorchester. En 2009, il est nommé chef principal de l’Akademische Philharmonie Heidelberg, qu’il dirige régulièrement à la Stadthalle. Lors de la saison 2014- 2015, il devient chef associé du Düsseldorfer Symphoniker, et, par là même, directeur musical des séries #IGNITION destinés aux jeunes. Ce projet mêlant musique dite classique et mises en scènes transmédiatiques, a reçu en 2015 la distinction d’« European Brand » et acquis une certaine popularité en Allemagne. Cette même année, Jesko Sirvend remporte le Prix du public du Concours Nicolai-Malko qui se déroule à Copenhague sous la présidence de Sakari Oramo. L’année 2017 a marqué ses débuts comme chef assistant de l’Orchestre National de France.

Robert Schumann / Fabrizio Chiovetta

Trauer 85 n°6 - arrangement pour clarinette et piano

Patrick Messina (clarinette)

Fabrizio Chiovetta (piano)

Aparte 2017

Concert #2

Pascal Dusapin

Morning in Long Island

Léonard Bernstein

On the Town, trois épisodes de danse

Philippe Pierlot, flûte

Patrick Messina, clarinette

Orchestre National de France

Jesko Sirvend, dir.

