Bernstein Story, Missa brevis

Concert #1

Leonard Bernstein

Missa brevis (1. Kyrie eleison, 2. Gloria, 3. Sanctus, 3a. Benedictus, 4. Agnus Dei, 4a. Dona nobis pacem)

Chœur de Radio France (Martina Batic, direction)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonard Slatkin (direction)

Leonard Bernstein

Sérénade pour violon, d’après Le Banquet de Platon (1. Phaedrus, Pausanias (Lento – Allegro marcato), 2. Aristophanes (Allegretto), 3. Eryximachus (Presto), 4. Agathon (Adagio), 5. Socrates, Alcibiades (Molto tenuto – Allegro molto vivace)

Midori (violon)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonard Slatkin (direction)

Invité #1 : Leonard Slatkin (chef d'orchestre)

, © Niko Rodamel

Directeur musical de l’Orchestre national de Lyon de 2011 à 2017, Leonard Slatkin en est à présent le directeur musical honoraire. Également directeur honoraire du Detroit Symphony Orchestra, il poursuit une activité de chef d’orchestre invité, tout en œuvrant comme compositeur, auteur et pédagogue. Leonard Slatkin a signé plus de 100 enregistrements. Après Conducting Business, il a sorti l’année dernière un second livre, Leading Tones : Reflections on Music, Musicians, and the Music Industry (« Notes sensibles : réflexions sur la musique, les musiciens et l’industrie musicale », non traduit). Leonard Slatkin a dirigé les principaux orchestres mondiaux. Comme directeur musical, il a été en poste à La Nouvelle-Orléans, Saint-Louis, Washington et Londres (Orchestre symphonique de la BBC). Il a été premier chef invité à Pittsburgh, Los Angeles, Minneapolis et Cleveland. Né à Los Angeles dans une famille de musiciens, Leonard Slatkin a étudié la direction d’orchestre avec son père, puis avec Walter Susskind à Aspen et Jean Morel à la Juilliard School de New York.

Invité #2 : Lambert Wilson (récitant)

, © Paul Prébois

Né en 1958, Lambert Wilson est acteur mais aussi metteur en scène et chanteur. Révélé dans le film Rendez-vous d’André Téchiné, il joue dans El dorado de Carlos Saura, dans La Vouivre de son père Georges Wilson, mais aussi dans On connaît la chanson d’Alain Resnais, Hiver 54, l’abbé Pierre, ou dans des films tournés à Hollywood. Comédien de théâtre, il s’est mis en scène dans Les Caprices de Marianne (1994) et Bérénice (2002). On a pu le voir en 2010 sur la scène du Châtelet dans A Little Night Music. En 2016, en hommage à Yves Montand, il a enregistré l’album Wilson chante Montand, qui a aussi pris la forme d’un spectacle dirigé par Bruno Fontaine. Au cours du Festival d’Avignon 2018, il a lu les lettres d’Albert Camus à Maria Casarès en compagnie d’Isabelle Adjani. Il est en 2018-2019 artiste en résidence à Radio France.

Concert #2

Aaron Copland

Danzon Cubano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonard Slatkin (direction)

Aaron Copland

Three American Songs (Simple Gifts, I bought me a cat, At the River)

Chœur de Radio France (Martina Batic, direction)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonard Slatkin (direction)

Aaron Copland

Lincoln Portrait Lambert Wilson (récitant)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonard Slatkin (direction)

BIS : Leonard Bernstein

Extrait de Candide Lambert Wilson (baryton)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonard Slatkin (direction)

Après-concert

Aaron Copland

Rodeo (Buckaroo holiday, Corral Nocturne, Ranch house party, Saturday night waltz, Hoe down)

Orchestre symphonique de Detroit

Leonard Slatkin (direction)

Naxos 2013

Pour aller plus loin