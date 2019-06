K. Yamada dirige "Te Deum" de Berlioz avec T. Ospital. B. Chamayou créé le Concerto pour piano de M. Jarrell

Regardez le concert en vidéo dans l'espace concert

Le concert #1

Michael Jarrell (né en 1958)

Concerto pour piano (création)

Bertrand Chamayou piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Kazuki Yamada direction

Le concert #2

Hector Berlioz (1803- 1869)

Te deum opus 22

Thomas Ospital orgue

Barry Banks ténor

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Maîtrise Notre-Dame de Paris dirigée par Henri Chalet

Chœur d'enfants de l'Orchestre de Paris dirigé par Lionel Sow

Chœur de Radio France dirigé par Michael Alber

Chœur de l'Armée Française

Orchestre Philharmonique de Radio France

Kazuki Yamada direction

Invité : Kazuki Yamada

* Kazuki Yamada, cette pièce est-elle également difficile à diriger pour le chef d’orchestre que vous êtes ?

« C’est très difficile. Mais j’ai pris beaucoup de plaisir à diriger cette œuvre, parce qu’elle a beaucoup de personnalité, et qu’elle n’a pas seulement un style contemporain. J’y entends des influences de « free-jazz », des moments très mystérieux, des moments plus silencieux, et d’autres qui heurtent la sensibilité de l’auditeur ou qui le remplissent d’énergie. J’ai donc trouvé très excitant de diriger cette œuvre.»

** Kazushi Yamada, connaissiez-vous auparavant le compositeur Michael Jarrell ? Connaissiez-vous auparavant le pianiste Bertrand Chamayou ? »

« En réalité c’est la toute première fois où j’ai rencontré le compositeur et le pianiste. Tous deux sont des musiciens fantastiques, bien évidemment. Mais l’orchestre est très subtil. Et j’étais très surpris à la première répétition si avec ce genre de musique contemporaine ça allait marche ou pas. Mais la 1ère répétition était déjà presque parfaite. Pour moi cet orchestre joue fantastiquement la musique contemporaine. Et je suis certain qu’il ne joue pas merveilleusement « que » la musique contemporaine. Et leur niveau est tellement excellent, que j’en étais le premier surpris »

Concert enregistré le samedi 25 mai à la Philharmonie de Paris.

L'après-concert

1 Franz Schreker

Ein Tanzspiel (Sarabande, Menuet, Madrigal, Gavotte)

Orchestre de la Suisse Romande

Kazuki Yamada, direction

2 Erich Wolfgang Korngold

Straussiana (pour orchestre)

Orchestre de la Suisse Romande

Kazuki Yamada, direction

3 Richard Strauss

Salomé : Danse des sept voiles (pour orchestre)

Orchestre de la Suisse Romande

Kazuki Yamada, direction

[CD Pentatone Classics 2014]

La semaine prochaine, vendredi 14 juin 2019

