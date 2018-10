"Beethoven héroïque et sacré" par Jérémie Rhorer et le Cercle de l’Harmonie à La Chaise-Dieu

Concert donné le 19 août 2018 dans l'abbatiale Saint-Robert dans le cadre de la 52ème édition du festival de La Chaise-Dieu

♪ Programme du concert ♫

Franz Schubert 1797-1828

Stabat Mater en fa mineur pour solistes, choeur et orchestr, D 383 .

1. Jesus Christus schwebt am Kreuze (Choeur)

2. Bei des Mittlers Kreuze standen (Air de soprano)

3. Liebend neiget er sein Antlitz (Choeur)

4. Engel freuten sich der Wonne jener Wonne (Duo soprano et ténor)

5. Wer wird Zähren sanften Mitlieds (Choeur)

6. Ach was hätten wir empfinden (Air de ténor)

7. Erben sollen sie am Throne (Choeur)

8. Sohn des Vaters aber leiden (Air de basse)

9. O du herrlicher Vollender (Choeur)

10. Erdenfreuden und ihr Elend (Trio)

11. Dass dereinst wir wenn im Tode (Trio et choeur)

12. Amen (Choeur)

Ludwig Van Beethoven 1770-1827

Christus am Ölberge, Op. 85

(Le Christ au mont des Oliviers)

Livret de Franz Xaver Huber

Lenneke Ruiten, soprano

Mathias Vidal, ténor

Jean-Sébastien Bou, barytonVokalakademie Berlin

Le Cercle de l'Harmonie

Jérémie Rhorer, direction

♪ Après concert ♫

Joao Rodrigues EstevesStabat mater pour ensemble vocal de 12 solistes repartis en 3 choeurs et basse continue : Stabat mater dolorosa Orchestre et chœur Ensemble Europeen William Byrd

Graham O'Reilly, direction

AMBRONAY

Franz Schubert

Stabat mater en sol min D 175

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Monteverdi Choir

John Eliot Gardiner, direction

PHILIPS

Anton Dvorak

Stabat Mater op 58 B 71 : Stabat mater dolorosa Janice Watson, soprano

Dagmar Peckova, mezzo-soprano

Peter Auty, ténor

Peter Rose, basse

Orchestre Philharmonique de Londres

Choeur Philharmonique de Londres

Neeme Jarvi, direction

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

Francis Poulenc

Stabat Mater FP 148 : Stabat Mater dolorosa Marlis Petersen, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Ensemble Vocal de la Radio de Stuttgart

Choeur du NDR de Hambourg

Stéphane Denève, direction

HANSSLER CLASSIC