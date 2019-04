Emission spéciale Notre-Dame de Paris

Preambulum

Francis Chapelet

Etna 71 pour orgue

Francis Chapelet à l'orgue de ND de Paris

enr. le 27 février 1972, Solstice 2001

I. Orgues et Maîtrise en liturgie

Philippe Lefebvre (né en 1949)

Improvisation

Anonyme

Douce nuit

Maîtrise de ND de Paris

Henri Chalet (direction)

24/12/2016 : Grande veillée de Noël à Notre-Dame de Paris, avec Philippe Lefebvre, captée le 19 décembre 2016

Morten Lauridsen (né en 1943)

O Magnum Mysterium (Ô grand mystère)

Maîtrise de ND de Paris

Henri Chalet (direction)

24/12/2016 : Grande veillée de Noël à Notre-Dame de Paris, avec Philippe Lefebvre, captée le 19 décembre 2016

, © DDM

II. La clôture du jubilé (850 ans ND de Paris) : les Vêpres à la Vierge de Philippe Hersant

, © Getty / Frédéric Souloy

Philippe Hersant

Toccata I, Invitatoire, Ave maris stella, Psaume 121 : Réjouis-toi Marie, Toccata II, Psaume 126 : Voici la servante du Seigneur, Vêpres à la Vierge Marie

Maîtrise de ND de Paris

Les Sacqueboutiers

Olivier Latry (grand orgue)

Yves Castagnet (orgue de chœur)

Musique sacrée à ND de Paris 2014

III. L'école de Notre-Dame de Paris, Léonin, Pérotin et consort

Anonyme

Benedicamus domino, Organum à 3 voix

Ensemble vocal de ND de Paris

Sylvain Dieudonné (direction)

"Mater Salvatoris"

Gaucelm Fadit

Jamais Ranul temps, pour ténor et ensemble instrumental

Raphaël Boulay (ténor)

Solèhe Riot (flûte à bec)

Sylvain Dieudonné (vièle et direction)

"Chroniques et musiques au temps de Saint-Louis", ND de Paris 2016

Anonyme

Felix regnum, pour chœur de femmes a cappella

Ensemble vocal de ND de Paris

Sylvain Dieudonné (direction)

"Chroniques et musiques au temps de Saint-Louis", ND de Paris 2016

Anonyme

Virge glorieuse

Ensemble vocal de Paris

Sylvain Dieudonné (direction)

IV. Les concerts de Musique sacrée à ND de Paris

Gaston Litaize

Vigiles

Olivier Latry (GO)

Paul Goussot (Orgue de chœur)

Diff. Organo pleno "Concert à deux orgues" 22 juin 2010

Jean-Pierre Leguay (grand orgue), Alain Hutaud (percussions)

Improvisation pour percussion et orgue (dérivée du Madrigal VIII)

Diff. Organo pleno "L'art de l'improvisation"" 16 février 2010, enr. 15 décembre 2009

Charles-Marie Widor

Toccata de la Ve Symphonie Pierre Cochereau à l’orgue de ND de Paris

Johannes Brahms

Ave Maria op. 12 pour chœur mixte et orgue Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Lionel Sow (direction)

Yves Castagnet (orgue de chœur)

Maîtrise de ND de Paris 2010

V. Clap de fin : espoir d'une renaissance

Harmonisation Yves Castagnet (né en 1964)

Venez divin Messie

Maîtrise de ND de Paris

Assemblée

Yves Castagnet (orgue de chœur)

Philippe Lefebvre (Grand-Orgue)

24/12/2016 : Grande veillée de Noël à Notre-Dame de Paris, enr. le 19 décembre 2016

Philippe Lefebvre

Improvisation sur Venez divin Messie

24/12/2016 : Grande veillée de Noël à Notre-Dame de Paris, enr. le 19 décembre 2016

Biographies des intervenants

Philippe Lefebvre

, © orgues-chartres.org

Philippe Lefebvre découvre l’orgue à l’âge de 15 ans à la tribune de Notre-Dame de Paris où il rencontre le célèbre organiste Pierre Cochereau. À l’âge de 19 ans il est nommé organiste de la cathédrale d’Arras et obtient quelques années plus tard le prix de la Fondation de la vocation et en 1971 le premier prix d’improvisation du concours international de Lyon. Il sera nommé directeur de la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris, directeur général des services de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et durant plusieurs années il a été professeur d’improvisation au conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Henri Chalet

, © DR

Organiste de formation et diplômé des Conservatoires à Rayonnement Régional de Paris et Boulogne-Billancourt, Henri Chalet a été co-titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Versailles jusqu’en septembre 2014. Depuis septembre 2014, Henri Chalet est chef de chœur principal de la Maîtrise Notre-Dame de Paris.

Olivier Latry

, © Getty / Hiroyuki Ito

Né en 1962, Olivier Latry entre dans la d’orgue de Gaston Litaize au Conservatoire National de Région de Saint-Maur en 1978. Titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Meaux de 1981 à 1985, il est nommé par concours, à 23 ans, titulaire des prestigieuses grandes orgues de Notre-Dame de Paris, à la suite de Pierre Cochereau. Il partage toujours cette activité avec Philippe Lefebvre et Jean-Pierre Leguay.

Jean-Pierre Leguay

, © Philippe Guyonnet

Ancien élève d’André Marchal, Gaston Litaize, Rolande Falcinelli (orgue), Simone Plé-Caussade (écriture), Olivier Messiaen (composition), Jean-Pierre Leguay, après avoir occupé le poste d’organiste à l’église Notre-Dame-des-Champs à Paris de 1961 à 1984, a été titulaire des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris de 1985 à 2015. Il est actuellement organiste titulaire émérite dans cette même cathédrale.

Lionel Sow

, © Jean-Baptiste Millot

Après avoir étudié le violon au Conservatoire Supérieur de Paris, puis à l'École Nationale de Musique de Fresnes auprès d'Annie Jodry, Lionel Sow se tourne vers la direction de chœur. Jeune chef de chœur français, il a dirigé de nombreuses formations chorales comme le Chœur de Radio France ou la Maîtrise de Notre-Dame-de-Paris. Il est aujourd'hui le chef du Chœur de l'Orchestre de Paris.

