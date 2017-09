Beethoven, Debussy et Connesson par l'Orchestre National de Lyon

Concert donné le 06 avril 2017 à 20h00 à la Grande Salle de l'Auditorium Maurice Ravel à Lyon.

♪ Programme du concert ♫

Claude Debussy (1862 - 1918)

Prélude à l’après-midi d’un faune pour orchestre (1894)

Guillaume Connesson (1970 - )

Concerto pour clarinette (2017)

(Création mondiale de la version révisée pour clarinette et orchestre, commande de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon)

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Symphonie n°6 en fa Majeur op 68 "Pastorale" (1807 - 1808)

Orchestre National de Lyon

Fabien Gabel : Direction

François Sauzeau : Clarinette

Après -Concert ♪

Moondog (1916 - 1999)

Sandalwood

Moondog et The London Saxophonic

album : Sax Pax for a Sax - 1994

KOPF KD 94 33 33

Leoš Janáček (1854 - 1928)

Mládí (Jeunesse) pour sextuor à vents

Netherlands Wind Ensemble

CHANDOS 9399

Igor Stravinsky (1882 - 1971)

Symphonies d’instruments à vent

London Sinfonietta

Esa-Pekka Salonen, direction

SONY CLASSICAL 45797

Moondog (1916 - 1999)

Bird's Lament

Moondog et The London Saxophonic

(album : Sax Pax for a Sax)

KOPF KD 94 33 33

Symphonique #6 (good for goodie)

album : Moondog – 1969

CBS MK 44994