Barry Lyndon Tribute

Concert #1

Henry Purcell

Musique pour les funérailles de la Reine Mary : Marche

Antonio Vivaldi

Concerto pour violoncelle n°5 en mi mineur

Georg Friedrich Haendel

Sarabande

Johann Sebastian Bach

Concerto pour deux clavecins BW1060

Invité #1 : Jean Rondeau (claveciniste)

Jean Rondeau obtient en 2012 le 1er Prix du Concours international de clavecin de Bruges ainsi que le Prix de EUBO Development Trust. La même année, il est lauréat du Concours international de clavecin du Printemps de Prague. En 2013, il reçoit le Prix Jeune soliste des radios francophones publiques, et en 2015 le Prix « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la musique classique. Il collabore avec de nombreux ensembles tels que Concerto Köln par exemple. Outre le répertoire baroque, il a également interprété le Concerto champêtre de Poulenc avec l’Orchestre national de Lille et reprendra cette œuvre avec les Essen Philharmoniker, dans les prochaines saisons. Son premier disque en solo, « Imagine », consacré à des œuvres de Bach, est publié chez Erato en 2015 ; le deuxième, « Vertigo », en 2016 est consacré à Rameau et Pancrace Royer. En 2017 est sorti son troisième opus, « Dynastie » (concertos de la famille Bach), suivi d’un album Scarlatti en 2018. Son prochain album, en compagnie du théorbiste Thomas Dunford, est prévu à l’automne 2019. Disciple de la claveciniste Blandine Verlet, Jean Rondeau s’est formé en basse continue, en orgue, piano, jazz et improvisation, écriture et direction de chœur et d’orchestre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et à la Guildhall School de Londres. En mars 2019, il fait ses débuts au Carnegie Hall de New York.

Invitée #2 : Violaine Cochard (claveciniste)

Après ses études de clavecin au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris auprès de Christophe Rousset et Kenneth Gilbert, Violaine Cochard se perfectionne auprès de Pierre Hantaï et remporte le Premier Prix au Concours international de Montréal en 1999. Avec Ophélie et Héloïse Gaillard, elle fonde l’ensemble Amarillis, qui remporte en 1995 le Premier Prix du Concours d’York. En tant que chef de chant, Violaine Cochard travaille en compagnie d’ensembles baroques tels que Les Talens Lyriques (Christophe Rousset), Le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm) ou La Diane Française (Stéphanie-Marie Degand). Elle a enregistré une trentaine de disques : en solo, deux enregistrements consacrés à François Couperin, un troisième réunissant des œuvres de J.S Bach et un disque de pièces pour clavecin et violon de Jacques Duphly, ainsi que les premières sonates de Mozart avec la violoniste Stéphanie-Marie Degand. Parallèlement à ses activités dans le monde baroque, Violaine Cochard collabore aussi avec des musiciens d’autres univers musicaux, comme le groupe Tram des Balkans ainsi que le pianiste de jazz Édouard Ferlet, avec lequel elle forme un duo, qui a fait l’objet d’un premier disque : Bach plucked unplucked (Alpha Classics). Son dernier disque en solo est consacré à des œuvres de Jacques Duphly et de ses contemporains (La Musica).

Concert #2

Franz Schubert

Trio pour piano, violon et violoncelle op. 100, mouvement lent

Cinq danses allemandes D90 (1&2)

Joseph Haydn

Concerto pour violoncelle en do majeur

Jean Rondeau clavecin

Violaine Cochard clavecin

Ana Millet violon

Renaud Guieu violoncelle

Catherine Cournot piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Nicolas Alstaedt violoncelle et direction

Concert enregistré le 17 mars 2019 à l'Auditorium de Radio France.

Après-concert

Manuel de Falla

7 Chansons populaires espagnoles (Le drap mauresque, Berceuse, Chanson, Polo, Asturienne, Jota) pour voix et piano, arrangement pour violoncelle et bayan

Nicolas Altstaedt (violoncelle)

Elsbeth Moser (bayan ancien)

Genuin 2008

Joseph Haydn

Allegro, Concerto n°2 en ré majeur HOB VIIb:2

Nicolas Altstaedt (violoncelle)

Académie de chambre de Potsdam

Michael Sanderling (direction)

Genuin 2009

