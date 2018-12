Barbara Hendricks and friends

Programme du concert

Barbara Hendricks, chant Roland Pöntinen, piano

Franz Schubert : Der König in Thule D.367

Franz Schubert : Gretchen am Spinnrade D.118

Roland Pöntinen, piano

Frédéric Chopin : Ballade n°1 en sol mineur op.23

Victor Julien Laferrière, violoncelle Mi Sa Yang, violon Roland Pöntinen, piano

Maurice Ravel : Trio en la mineur M.67 (Modéré)

Barbara Hendricks, chant Roland Pöntinen, piano

Jean Sibelius : Vad det en drön ? op.37 n°4

Jean Sibelius : Säv, säv, suza op.36 n°4

Jean Sibelius : Svarta rosor op.36 n°1

Barbara Hendricks, chant Victor Julien Laferrière, violoncelle

Mi Sa Yang, violon Roland Pöntinen, piano

Ludwig van Beethoven : Ja no quiero embarcame, WoO158 n°11

Ludwig van Beethoven : Lilla Carl, WoO.158 n°17

Ludwig van Beethoven : Una Paloma blanca, WoO.158 n°19

Rokia Traoré, chant et guitare Max Schultz et Ulf Englund, guitares Mathias Algotsson, piano et orgue hammond.

Rokia Traoré : Lalla

Barbara Hendricks, chant Rokia Traoré, chant et guitare Max Schultz et Ulf Englund, guitares Mathias Algotsson, piano et orgue hammond.

Rokia Traoré : Ne So

Barbara Hendricks, chant Max Schultz et Ulf Englund, guitares Mathias Algotsson, piano et orgue hammond

Curtis Mayfield : People get ready

John Newton : Amazing Grace

Traditional : Keep your eyes on the prize

Thomas A. Dorsey : Take my hand, precious Lord

Traditional : Another man done gone

Allan Lewis : Strange fruit

Medley for refugee children :

George Gerschwin : Summertime

Home (poème de Warsan Shire)

Traditional : Sometimes I feel like a motherless child

Bill Taylor, Richard Carroll Lamb : Wish I knew how it would feel to be free

Rokia Traoré, chant et guitare Victor Julien Laferrière, violoncelle Mi Sa Yang, violon Barbara Hendricks, chant Max Schultz et Ulf Englund, guitares Mathias Algotsson, piano et orgue hammond

Charles Albert Tindley : We shall overcome

Barbara Hendricks, chant Roland Pöntinen, piano

Gabriel Fauré : Mandoline op.58 n°1

Gabriel Fauré : Notre amour op.23 n°2