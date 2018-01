Aux sources du Sacre (du Printemps de Stravinsky)

Concert donné le 24 septembre 2017 à 15h00 à l'Amphithéâtre de la Philharmonie à Paris.

♪ Programme du concert

Chants russes et ukrainiens de rituels printaniers

Trad.

Signal matinal sur un cor et appels vocaux d’un vacher

Appels au printemps : Ô printemps, où est ta fille Ouliana ? ; Alouettes, alouettes, apportez-nous l’été chaud, emportez l’hiver froid ! ; J’ai laissé un rossignol s’envoler, je ne pourrai plus l’attraper ; Demoiselle Printemps, où as-tu passé la nuit ?

Dans la forêt, le rossignol et le coucou parlent

Incantation du berger pour le jour de la Saint-George, accompagné de la barabanka

Danse circulaire de femmes, accompagnées de la kaliouka (flûte) et de deux percussions (une faux et un couvercle)

Près de la forêt, deux laboureurs labourent, le troisième sème

Tresse-toi, plessis, enroule-toi, trompette dorée !

L’herbe est fanée dans les prés, ma femme est malade

Ma couronne de feuilles, ma couronne dorée

Ô Lado, je vais sortir dans la rue

Igor Stravinsky (1882 - 1971)

Le Sacre du printemps : L'Adoration de la terre

(version pour deux pianos)

I. Introduction

II. Danse des adolescentes

III. Jeu du rapt

IV. Rondes printanières

V. Jeux des cités rivales

VI. Cortège du Sage

VII. L’adoration de la terre

VIII. Danse de la terre

Fragments de noces paysannes de Russie et d’Ukraine

Trad.

Un jeune homme se promenait

De l’autre côté, dans la rue, les garçons sont bruns

Les boyards se préparent au voyage

Jeune et belle Tatiana

Jeunes filles, dépêchez-vous de grandir, on va vous donner en mariage

Une colombe se promène dans la cour, elle perd ses plumes

Il ne reste que peu de temps à Tatiana en tant que jeune fille

Notre Tatiana a terminé son séjour chez son père et sa mère

Tatiana se promenait, elle demandait à ses amies de venir

Improvisation instrumentale (double flûte en bois et ensemble de flûtes de Pan)

Igor Stravinsky (1882 - 1971)

Le Sacre du printemps : Le Sacrifice

(version pour deux pianos)

I. Introduction

II. Cercles mystérieux des adolescentes

III. Glorification de l’élue

IV. Évocation des ancêtres

V. Action rituelle des ancêtres

VI. Danse sacrale : l’Élue

Virtual Village Ensemble

Peter Laul : Piano

Pavel Raikerus : Piano

▒ Après- concert ▒

Mikhail Glinka (1804 – 1857)

Kamarinskaya

Orchestre Philharmonique de la BBC

Vassili Sinaiski, direction

CHANDOS 9861

Trio Pathétique en ré mineur

Manfred Lindner, clarinette

Helman Jung, basson

Thomas Duis, piano

CPO 7778712

Sonate pour piano et alto en ut mineur : allegro moderato

Igor Bogouslavski, alto

Anna Litvinenko, piano

BRILLIANT CLASSICS 94641